¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 6 de Junio de 2019

17.20 / Movistar Drama

Coriolanus

Reino Unido, 2011 (122 minutos). Director: Ralph Fiennes. Intérpretes: Gerard Butler, Vanessa Redgrave, Ralph Fiennes, Brian Cox.

La intención de “actualizar” algunas obras de William Shakespeare ha dado lugar a siniestros despropósitos, con Romeo y Julieta, de Baz Luhrmann, y Mi Idaho privado, de Gus Van Sant, como emblemas del disparate. Sin embargo, este Coriolanus que firma Ralph Fiennes mantiene intacta la potencia del texto (el director deja declamar con pausa a los actores y respeta escrupulosamente el verso de la obra original) y traslada el drama de Shakespeare a la época contemporánea, añadiendola iconografía de la guerra de los Balcanes. Un sangrante discurso sobre las miserias del poder al que se añaden afilados dardos contra los medios de comunicación entre unas imágenes repletas de virtuosismo.

20.00 / La 2

Repaso cultural, en ‘¡Atención, obras!’

Presentado por Cayetana Guillén Cuervo, ¡Atención, obras! se fija en el mundo de la cultura y comienza con una entrevista al actor Imanol Arias, que hablará sobre su trabajo en la obra El coronel no tiene quien le escriba. Entre otros contenidos, el programa se detendrá también en la exposición del artista Rogelio Lopez Cuenca en el Museo Reina Sofía y en el último trabajo discográfico de Jamie Cullum.

22.00 / Movistar Acción

La cabaña en el bosque

The Cabin in the Woods. EE UU, 2012 (95 minutos). Director: Drew Goddard. Intérpretes: Chris Hemswort, Kristen Connolly, Anna Hutchison.

Tras una primera parte de metraje en la que La cabaña en el bosque exprime a conciencia todos los tópicos de la comedieta adolescente, Drerw Goddard convierte su película en un excitante juego de referencia cinéfilas. Y renueva el cine terrorífico gracias a un pasmoso giro de guion que zarandea la trama y pasa a combinar terror, parodia y homenaje para convertir el filme en un poderoso juego de metaficción que agita sus imágenes y abraza el exceso con sana desfachatez y buen gusto cinéfilo.

22.30 / DMAX

75 aniversario del desembarco de Normandía

Cuando se cumplen 75 años del histórico desembarco de Normandía, DMAX emite los dos episodios de El día del desembarco, que analiza la ofensiva que cruzó el Canal de la Mancha, desde Inglaterra hasta penetrar en la costa de Francia, y que terminó con la victoria de los aliados. Una producción que muestra también cómo vivieron sus protagonistas esta ofensiva crucial, en la que participaron 130.000 hombres apoyados en el aire por 20.000 aviones y en el mar por 7.000 buques.

22.30 / La Sexta

Un jefe convertido en mecánico, repartidor y dependiente

La entrega de esta noche de El jefe infiltrado recoge la experiencia del director financiero y de estrategia de un grupo empresarial que se introduce en su empresa para comprobar su funcionamiento. Camuflado bajo la identidad de un trabajador que ha de realizar unas prácticas, ejercerá varias labores y descubrirá que sus trabajadores hacen más ruido que las silenciosas motos eléctricas que alquilan, comprobará que no se respetan las normas de seguridad vial y también accederá a alguna historia heroica.

22.35 / FDF

Lobezno inmortal

X-Men: Wolverine 2. EE UU, 2013 (126 minutos). Director: James Mangold. Intérpretes: Hugh Jackman, Tao Okamoto, Rila Fukushima.

Una inmejorable despedida para un icono de la factoría Marvel. Lobezno inmortal adopta un sentido tono elegíaco para dibujar a un héroe ermitaño y torturado por el peso de su pasado. Lobezno vive en un tiempo que se acaba, lo que le llevará a viajar a su querido Japón para enfrentarse con diferentes fantasmas. Las imágenes de James Mangold, sombrías, opresivas llenan la pantalla acompañadas por brillantes secuencias de acción, como la frenética batalla que se entabla a bordo del tren bala.