¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 3 de Junio de 2019

21.30 / Cine Ñ

Guantanamera

Cuba-España, 1994 (102 minutos). Director: Tomás Gutiérrez Alea. Intérpretes: Jorge Perugorría, Mirta Ibarra, Carlos Cruz.

La última obra de Gutiérrez Alea, dos años después del éxito de Fresa y chocolate, plantea una sátira social envuelta en una comedia romántica. O un relato amoroso que camina junto a un retrato político. Guantanamera une ambas intenciones. Es un filme tan divertido como crítico en el que un camión y un cortejo fúnebre comparten recorrido y peripecias por un ahorrativo plan estatal de traslado de difuntos.

22.00 / La 2

‘Órbita Laika’ habla sobre el cambio climático

El espacio dedicado a la ciencia Órbita Laika reflexiona esta noche sobre el cambio climático. La experta en química del programa, Déborah García, hablará de una de sus principales consecuencias: el calentamiento y la acidificación de los mares. Por su parte, José Miguel Viñas, meteorólogo, mostrará cómo han evolucionado las temperaturas desde el siglo pasado. Además, el biólogo Ricardo Moure descubrirá los misterios que esconde el permafrost, grandes masas de tierra congelada que, a pocos metros de la superficie del planeta, están empezando a mostrar signos de descongelación.

22.30 / FDF

Jack Reacher

EE UU, 2012 (130 minutos). Director: Christopher McQuarrie. Intérpretes: Tom Cruise, Rosamund Pike.

El héroe literario creado por Lee Child se convierte en un contundente Tom Cruise, que acierta a llenar de intensidad un personaje oscuro e inquietante. Jack Reacher es una superproducción, sí, pero bastante atípica, gracias a la inusual mirada de Christopher McQuarrie (aún recordado por su extraordinario guion de Sospechosos habituales), cuya puesta en escena incluye sombrías secuencias de acción y diálogos densos y eficientes.

22.30 / AMC

Estreno de la quinta temporada de ‘Fear the Walking Dead’

El apocalipsis zombi regresa a AMC de la mano de la quinta temporada de Fear the Walking Dead. En esta nueva entrega la misión del grupo será la de encontrar a otros supervivientes. Con su habitual determinación, Morgan continúa como líder de los protagonistas, que se pondrán a prueba a sí mismos al entrar en territorio desconocido, lo que los obligará a enfrentarse con el pasado y, muchos de ellos, con sus mayores miedos.

22.40 / Telecinco

Una misión personal para Leo

Leo se infiltra en el entorno de un estafador inmobiliario que actúa con impunidad gracias a sus contactos en el gobierno, en el nuevo episodio de Brigada Costa del Sol. Lo que sus compañeros no saben es que se trata de una cuestión personal, ya que el delincuente tiene vínculos con su padre. Por su parte, Reyes verá cómo su cuñado alardea de una venta ante los peores testigos posibles, los Peña.

23.30 / TCM

Pozos de ambición

There Will Be Blood. EE UU, 2007 (151 minutos). Director: Paul Thomas Anderson. Intérpretes: Daniel Day Lewis, Paul Dano, Ciarán Hinds.

Paul Thomas Anderson se sirve de una novela de Upton Sinclair para crear una malsana película centrada en la génesis de la industria petrolera estadounidense en el siglo XIX. Un inmenso trabajo de Daniel Day Lewis potencia el tono alucinado del filme, envuelto en una puesta en escena cercana al hiperrealismo en la que late, incesante, un alud de sugerencias visuales. Entre todo ello, Anderson traza un protagonista envenenado por el odio que obliga al espectador a prescindir de toda empatía. Magistral.