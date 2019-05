Miki opina: ¿Quién ganará Eurovisión 2019?

Miki y La venda serán los últimos en actuar en esta edición de Eurovisión, y según las casas de apuestas, el triunfito puede llegar a colarse entre los 10 primeros puestos del festival (que retransmite La 1 y se podrá seguir al minuto en EL PAÍS a partir de las 21.00). Muchas cosas tendrían que cambiar para que España ganase, y el vencedor del festival parece estar entre Holanda, Suecia, Francia y Rusia. “Yo diría que la cosa está entra Suecia, Italia, y a mí me gusta mucho Roi, la canción de Francia”, dice Miki cuando se le pregunta por sus favoritos. Una lista de posibles ganadores que se completa con Michela Pace, que representa con la canción Chameleon a Malta, Luca Hänni que representa a Suiza con la canción She Got Me, Kate Miller-Heidke y la canción Zero Gravity en representación de Australia, y el cantante Chingiz que interpreta la canción Truth en representación de Azerbayán.