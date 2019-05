¿Qué ver hoy en TV? | Domingo 5 de mayo de 2019

20.20 / Hollywood

Donde viven los monstruos

Where the Wild Things Are. EE UU, 2009 (97 minutos). Director: Spike Jonze. Intérpretes: Catherine Keener, Max Records.

Después de cimas de la talla de Cómo ser John Malkovich y El ladrón de orquídeas, Spike Jonze recorre de nuevo los caminos menos concurridos del cine comercial. Jonze encuentra en el perturbador cuento de Maurice Sendak un asidero idóneo para trazar una cierta poética de la anormalidad y acompañar a un niño que vive en el desamparo familiar a un lugar poblado por monstruos peludos, proyección de su miedo al mundo de los adultos (e invitación al espectador a recordar sus miedos infantiles).

21.30 / DMAX

Estreno de ‘Wild Frank: galgos’

Los galgos levantan pasiones entre los miles de aficionados a las carreras y entre los galgueros de nuestro país, pero también están en el punto de mira de quienes buscan hacer negocio con esta raza de perro especialmente dotada para la competición y la caza, por la que se puede llegar a pagar 30.000 euros por ejemplar. Ello ha dado pie a un importante mercado negro en España: miles de perros son robados, maltratados y abandonados cada año. Tras adentrarse en el mundo de la caza en España, Frank Cuesta regresa a DMAX para mostrar la realidad de esta raza de perro con 5000 años de antigüedad.

22.00 / Neox

Más episodios de estreno de ‘Los Simpson’

Neox continúa con la emisión de capítulos de estreno de la serie Los Simpson, y esta noche emite dos nuevos episodios. En el primero de ellos, Selma y Patty acuerdan dejar de fumar juntas; cuando Selma recaiga en el hábito, Patty decidirá mudarse a casa de Marge y Homer. El La segunda entrega relata cómo Lisa acude a la Noche de terror de Halloween en Krustylandia.

22.30 / La Sexta

Iñaki Gabilondo acude a ‘El objetivo’

Ana Pastor recibe en El objetivo a Iñaki Gabilondo, quien analizará el panorama político que se ha abierto en España después de las elecciones del 28 de abril, con los posibles pactos del PSOE y el futuro del PP en primer término. Además, el programa recordará, de la mano de Lorena Baeza y por medio de la hemeroteca, algunas de las afirmaciones realizadas durante la campaña por los líderes políticos.

22.30 / La 2

Mataharis

España, 2007 (95 minutos). Directora: Icíar Bollaín. Intérpretes: Najwa Nimri, Nuria González, María Vázquez.

Los avatares que viven tres mujeres detectives sirven a Icíar Bollaín para elaborar un contundente retrato de personajes que pronto se convierte en un espejo social: en las vidas de sus protagonistas, como en las de tantos otros humanos, se combinan ilusiones y alegrías junto a tragedias y desencantos. Todo ello aupado por el extraordinario trabajo de un monumental trio de actrices.