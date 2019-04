¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 19 y Sábado 20 de abril de 2019

VIERNES 19

18.10 / Cuatro

El planeta de los simios

The planet of the apes. EE UU, 1968 (107 minutos). Director: Franklin J. Schaffner. Intérpretes: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter.

Aún hoy, docenas de directores deberían estudiar El planeta de los simios antes de creerse cineastas. Una película que con más de 50 años de vida supone una alucinada inmersión en la angustia existencial y un demoledor retrato de la bestialidad humana. Los tripulantes de una nave espacial que cae en un planeta desconocido llevan de la mano al espectador a una aventura tan excitante como terrible, sostenida por unas imágenes secas, contundentes, abrasivas. Para culminar la obra maestra, la secuencia final de El planeta de los simios permanece como uno de los más estremecedores iconos creados por la cultura popular.

18.15 / TCM

¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú

Dr. Strangelove, or how I learned to stop worrying and love the bomb. EE UU, 1963 (92 minutos). Director: Stanley Kubrick. Intérpretes: Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden.

La guerra fría y el pánico al peligro atómico estallan en forma de monumental sátira gracias a la incisiva mirada del maestro Stanley Kubrick. Farsa y drama se alternan para sumergirse en la delirante odisea de un paranoico general estadounidense que lanza una ofensiva nuclear sobre la URSS, mientras el espectador, que sonríe y se estremece a partes iguales, es zarandeado por los demoledores vaivenes del impactante guion escrito por Terry Southern y el propio Kubrick, que culmina en una memorable secuencia final: en medio del enloquecimiento, reina el pesimismo a ultranza del director. Una obra maestra absoluta, tan ácida como angustiosa.

19.00 / Neox

Nueva cita con ‘Los Goldberg’

Llega a Neox un nuevo capítulo de estreno de la sexta temporada de la serie creada por el actor, guionista y director Adam Goldberg, inspirada en su infancia durante los años ochenta. En el episodio de esta noche, Erica, obsesionada con los programas de juegos de la televisión, intenta formar parte del mítico Jeopardy!. Entretanto, Barry caerá presa de un nuevo enamoramiento.

21.15 / La 2

Vía Crucis desde el Coliseo de Roma

TVE continúa atenta a los actos litúrgicos que tienen lugar en las fechas de Semana Santa. Después de emitir a las 18.30 la procesión del Silencio desde Medina del Campo (Valladolid), La 2 ofrecerá en directo el tradicional Vía Crucis, que tiene lugar en el Coliseo de Roma, presidido por el papa Francisco I. La cita comenzará a las 21.15, con los comentarios de Javier Valiente.

22.00 / DMAX

Rocky

EE UU, 1976 (113 minutos). Director: John G. Avildsen. Intérpretes: Sylvester Stallone, Talla Shire.

Como el resto de las películas de la serie fueron degenerando, casi nadie recuerda que el primer filme sobre el Potro Italiano no estaba nada mal. Incluso logró tres oscars (aunque por encima de Taxi driver y Todos los hombres del presidente, lo que supone casi un sacrilegio). Rocky es una película más que eficiente que se sostiene sobre unos estupendos diálogos, escritos por el propio Stallone. Conviene verla con nostalgia de espectador adolescente.

SÁBADO 20

20.20 / Movistar Drama

Annie Hall

EE UU, 1977 (93 minutos). Director: Woody Allen. Intérpretes: Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts.

La primera película en la que Woody Allen abandonaba su quehacer abiertamente cómico, tras en desatadas locuras como Bananas y El dormilón, se ha convertido en un referente en su carrera. Annie Hall, un filme sencillo que contaba nada menos que una bella historia de amor, barrió en los Oscar a dos películas como Encuentros en la tercera fase y La guerra de las galaxias. Eran otros tiempos. Tras el aspecto aparentemente casual de su puesta en escena, Annie Hall esconde una delicadeza que para sí quisieran cientos de comedias. Desde entonces, Woody Allen escrutaba a sus personajes con una nueva mirada. Y aún era la mirada de un cómico jocoso, sí, pero también la de un enamorado de los gestos tiernos, de las miradas íntimas. La de un enamorado del cine.

20.45 / Movistar Partidazo

El Barcelona recibe a la Real Sociedad

La jornada de Liga comienza hoy a las 13.00, con el enfrentamiento entre el Celta y el Girona, que emitirá beIN LaLiga, que también se encargará de ofrecer otros dos partidos, el Eibar-Atlético de Madrid a las 16.15 y el Rayo Vallecano-Huesca a las 18.30. El duelo que cierra la jornada futbolística lo emitirá Movistar Partidazo y enfrentará en el Nou Camp al Barcelona con la Real Sociedad a las 20.45.

22.00 / TCM

De óxido y hueso

De Rouille et d'Os. Francia, 2012 (120 minutos). Director: Jacques Audiard. Intérpretes: Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, Armand Verdure.

Las películas de Jacques Audiard acostumbran a aferrar al espectador a emociones convulsas. De latir, mi corazón se ha parado y Un profeta son ejemplos bien explícitos. De óxido y hueso captura la historia de amor, al tiempo áspera y tierna, que nace entre una bióloga mutilada y un agresivo boxeador. Un drama de insólita potencia afirmado en unos encuadres que encierran a sus personajes entre ralentís y afilados estallidos de luz y que trazan con abrumadora inmediatez sus pesadumbres y sus esperanzas.

22.00 / Nova

Seis horas seguidas de ‘Ley y orden’

Nova propone un maratón de más de seis horas con los mejores capítulos de la serie Ley y orden: Unidad de víctimas especiales, creada y producida por Dick Wolf, una producción que sigue los pasos de un equipo de agentes especializado en casos de crímenes sexuales y abuso infantil. Se trata de la primera de las tres secuelas que ha conocido la exitosa Ley y orden, que se convirtió en una de las series más longevas de la televisión en Estados Unidos.

22.00 / DMAX

Una mirada a la figura de Jesucristo

DMAX recupera a partir de hoy la serie Enigmas de Jesucristo, que a lo largo de seis capítulos analiza la figura del nazareno y se acerca a lo que se conoce sobre algunos de los momentos más importantes de su vida. La serie también analiza el debate sobre la Sábana Santa de Turín y su supuesta autenticidad y dedica otros episodios al apócrifo Evangelio de Judas y las reliquias veneradas como parte de la Vera Cruz.