Megan Montaner: “Parezco una mujer con carácter pero me encantaría hacer de lánguida”

La sargento Sara Campos está sufriendo más de la cuenta para resolver el caso que la ha llevado hasta Monteperdido. Tras el dramático giro de la semana pasada, La caza. Monteperdido afronta su segunda mitad (este lunes La 1 emite el quinto capítulo de los ocho que tendrá) sin que las pistas sobre el paradero de la joven Lucía hayan servido para acotar su búsqueda en los alrededores de este ficticio pueblo del Pirineo oscense.

Megan Montaner (Huesca, 31 años) interpreta a Sara Campos en esta adaptación de la novela homónima escrita por Agustín Martínez. "Quizá no estemos siendo muy originales al hablar de una desaparición, pero sí en la forma de contarlo", dice Montaner en una entrevista con EL PAÍS. "Me gusta cómo se respetan los tiempos, los silencios, que a lo mejor a la gente le puede resultar algo lento, pero a mí me dan un respiro. Hay que transitar por esos lugares y para eso necesitas tiempo", dice la actriz sobre una serie que se rodó durante tres meses y medio en localizaciones naturales, entre ellas, la comarca de la Ribagorza, en el Pirineo Aragonés.

En la línea de las mujeres fuertes (al menos, en apariencia) que suele interpretar Montaner, la sargento Sara Campos trata de mantener la frialdad y distancia con los acontecimientos y con los habitantes de Monteperdido. "Es un personaje que nunca quiere aparentar fragilidad, una tía que desde el minuto uno tiene el rictus muy serio, es muy contenida, observadora, y muy exigente consigo mismo. Pero vamos a ir viendo cómo el personaje se va destruyendo". Comparte rasgos con personajes anteriores de Montaner, como Elena Pons en Velvet colección, Lola la Valenciana en Víctor Ros, María Fuentes en Sin identidad, Pepa Aguirre en El secreto de Puente Viejo o Maite en Gran Hotel. "Supongo que debo dar apariencia de mujer con carácter. Me encantaría hacer personajes lánguidos y frágiles también. Pero cuando trabajas en un rol parece que siguen explotando ese camino".

También le gustaría trabajar más la comedia, una faceta que ha podido desarrollar recientemente en la película Señor, dame paciencia (2017) y en la serie Lejos de ti, coproducción de Mediaset España e Italia y que aún no tiene fecha de estreno. En ella interpretará a una profesora de flamenco andaluza. "Hablo con acento de Sevilla, yo, que soy de Huesca. Tuve que aprender a bailar sevillanas, que me parece la cosa más difícil del mundo...".

Montaner comenzó su carrera como actriz en el año 2010 en la serie La pecera de Eva, y desde entonces ha encadenado proyectos, la gran mayoría de ellos televisivos. "No sé por qué el cine no llegaba. De repente me empezaron a llegar propuestas de cine pero también de tele, y me parecían más interesantes. Las series de hoy muchas veces tienen mejor factura que muchas películas. No soy una actriz de cine, no soy una actriz de televisión. Soy una actriz de lo que me conquiste", concluye.