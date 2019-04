Andrés Martín, vencedor de ‘La voz’: “Ganar produce un vacío, en el instante no sientes nada”

Andrés Martín (22 años, Madrid) ha pasado en pocos meses de tocar en el metro a lograr la oportunidad de grabar su primer disco con una gran discográfica tras ganar en la noche del miércoles la sexta edición del talent show musical La voz (ahora en Antena 3). Martín, que en pantalla aparenta ser tímido y tranquilo, responde en conversación telefónica con EL PAÍS con la seguridad que le ha dado avanzar en las galas hasta llegar a la final defendiendo su voz y su música.

Pregunta. ¿Qué se le pasa por la cabeza nada más ganar?

Respuesta. Fue un vacío. Se me quitaron todos los pensamientos. Hubo un momento que no tenía sentimientos, de estas veces que notas que hay algo que sale de tu cuerpo y vuelve a entrar. Me pasa que todavía no ha vuelto a entrar, sigo todavía con el momento ese de asimilar todo lo que ha pasado

P. ¿Es más complicado actuar en el metro o en un plató de televisión?

R. Tienen dificultades distintas, porque el plató tiene la cosa de que es un show, que tiene sus espectadores, con una amplísima cantidad de audiencia [2.698.000 espectadores de media con un 18,8% de cuota de pantalla]. Es una presión muy distinta a la del metro, ahí te enfrentas directamente a lo que es el público en vivo y en directo, te enfrentas tanto a buenas críticas y a buenas caras como a gente que te fulmina con la mirada, que te dice que le molestas.

P. ¿Qué tocaba en el metro?

R. Hasta ahora, versiones de canciones de artistas que me gustan, más o menos lo que se ha visto por mi paso por el programa [Calum Scott, Leonard Cohen, Elvis...].

P. ¿Cómo sueña ese disco que va a grabar?

R. Como un disco que, me lleve el tiempo que me lleve, sea uno del que esté orgulloso, que cada canción me guste. Tengo claro el título, Línea 10. Quiero que sea un disco conceptual, que tenga el concepto de representar en canciones cada parada de metro que yo transito desde Plaza de Castilla hasta Batán, pero no haciendo mención, que un poco esa canción tenga el feeling de la estación. Que a lo mejor gente que escuche esa canción lo haga en Plaza de Castilla y diga, "esta canción pega para este sitio", o que escuchen una canción cañera en Príncipe Pío y digan, "es que me representa este sitio".

P. ¿Alguna manía antes de salir a cantar?

R. Como me suelo romper mucho la voz cantando, tengo una poco sana para un artista. Hay gente que bebe agua antes de una actuación para hidratarse la garganta. Mi madre me echa la bronca, pero lo que hago es secarla por completo. Siempre me fumo un cigarro antes. Es curioso y contraproducente, pero es real.

P. ¿Participaría en Eurovisión?

R. No lo sé. Sería un proyecto bastante ambicioso, pero me da respeto, implica mucha responsabilidad. Ya no solo estás representando tu música, sino que estás representando a un país. A nivel artístico podría, pero a nivel personal tendría primero que darle muchas vueltas.

P. Una canción para ser la banda sonora de la campaña electoral...

R. Mientes, de Camila. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes [entona el estribillo], aunque ellos no se arrepienten, pero bueno.

P. La voz ha competido con Gran Hermano, ¿participaría en un reality así?

R. Respeto a la gente que lo hace, pero a nivel personal no podría, porque me gusta mantener mi vida personal al margen.

P. ¿Qué televisión ve?

R. La veo poquito, soy una persona que está mucho fuera de casa, si no estoy en el metro, estoy con mis amigos patinando, si no en casa de algún amigo tocando, siempre estoy fuera. Suelo verla por las noches y lo que más me gusta es ponerme películas, soy muy cinéfilo.