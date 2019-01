‘La voz’ huele a nuevo

La voz vuelve en 2019 con una nueva temporada repleta de novedades, empezando con el cambio de cadena. Tras cinco años en Telecinco, el concurso musical de la productora Boomerang TV ha sido adquirido por Antena 3, que quiere revolucionar la emisión del programa revolucionando a la vez parte de su prime time de una forma que en la cadena de Mediaset a día de hoy sería impensable. Antena 3 estrena hoy La voz con doble emisión semanal, los lunes y los martes a las 22.30, durante la fase de las audiciones a ciegas. Y lo hace reduciendo la duración de las galas y comprometiéndose a solo tres cortes publicitarios de tres minutos cada uno. Un plan que también aplicará a sus próximas series.

Los entrenadores o coaches, como se les conoce en el programa, serán este año Luis Fonsi, Paulina Rubio, Pablo López y Antonio Orozco (estos dos últimos repiten). Y Eva González, que ha dejado MasterChef, será la conductora del programa. En esta primera parte, los concursantes cantan sin que los cuatro coaches les vean, de manera que solo valoran su forma de cantar para decidir si les seleccionan para seguir avanzando. "Uno tiene la sensación de que está volviendo a empezar, porque todo ha cambiado, aunque el espíritu es el mismo. Tengo la sensación de que todavía huele a nuevo, está siendo hermoso", comenta Orozco a EL PAÍS. Rubio es más escueta, pero contundente: "Espérate todo en esta nueva edición".

Antena 3 quiere hacer de La voz su mayor apuesta de la temporada. Para ello ha habilitado dos platos, que juntos ocupan 3.000 metros cuadrados, y prepara también una edición de niños y otra de mayores. Quien gane el concurso tendrá la oportunidad de grabar su primer disco con un contrato discográfico, pero, ¿qué supone para los coaches participar en un formato así? "Uno aprende muchísimo, porque nuestro trabajo es acompañar a los participantes. No somos maestros profesionales, somos artistas. Nosotros audicionamos cada vez que nos presentamos en un concierto, que lanzamos un sencillo o un disco", responde Fonsi. El cantante puertorriqueño, autor de Despacito, se estrena en España en un programa de este tipo: "Recuerdo lo que fue empezar y, todavía, veinte años después me estoy presentando en lugares por primera vez y siento esa emoción, esos nervios. Nos identificamos con los concursantes y es bonito poder acompañarlos en esta hermosa aventura". "Tenemos la suerte de estar sentados en la final de un casting de más de 30.000 personas, con los 105 mejores clasificados. Es el casting más exigente que hay en estos momentos", apunta Orozco.

El nuevo plató de 'La voz'.

Para López, lo más importante en este programa es la inyección de ilusión: "Uno debería darse un guantazo a sí mismo si pierde las ganas. No es mi caso, pero sí es verdad que cuando ves a peña con un hambre tremenda, la principal razón por la que estoy aquí es empaparme de eso". Paulina Rubio admite que lo que más le aporta es conectar con diferentes tipos de gente: "Me gusta saber su historia, escucharles, mezclarme con ellos. Un coach puede enseñar, pero creo que uno aprende más. A nivel espiritual te llevas mucho de este tipo de proyectos. Para las nuevas generaciones dentro de la música, este tipo de plataformas son muy bien recibidas, no solo en la televisión, también a nivel social y musical".

Si tuvieran que presentarse a un concurso de música como La voz, ¿con qué tema o tipo de música se plantarían frente a los jueces? "Te juro que no sé por dónde empezaría. Cuando entramos al plató por primera vez y me puse desde el punto de vista del participante dije, me muero, estar ahí, con el escenario superelevado que le da una grandeza que impone. Obviamente, elegiría algo muy de mi estilo, que es lo que he hecho y donde más cómodo me siento, algo muy melódico, interpretativo", contesta Fonsi. "Es probable que eligiera canciones de registros fáciles y sencillos porque esas son las características que tiene mi voz, pero hay canciones, como las de Luis, que son muy comprometidas y con una técnica complicada", apunta Orozco. He pensado mucho eso. Cualquier cosa que te haga decir la verdad. Elegiría un tema de Extremoduro, me parecen muy bonitas las canciones. Tengo esa pelea con el concepto de la voz, porque la voz no es de garganta, está en otra parte", dice López. Paulina lo tiene claro: "Si me fuera a presentar en España, algo de Miguel Ríos, como Bienvenidos. Y si fuera en otra parte, cantaría Cielito lindo, porque es una canción mexicana que me gusta mucho. Cantaría una canción sobre México".