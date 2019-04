‘Déjate llevar’, de Leticia Dolera, mejor serie en Cannes

La serie española Déjate llevar, dirigida por Leticia Dolera, que narra la historia de tres treintañeras en crisis, se alzó el miércoles en el festival de Canneseries con el galardón a la mejor ficción y un premio especial de interpretación para el trío de actrices. "La cultura es una pasarela de empatía, para luchar contra el odio, la intolerancia, el machismo", declaró al recibir el trofeo la actriz y guionista de 37 años, en un discurso feminista.

"La cultura y la libertad de expresión tienen que ser un gran pilar de nuestras sociedades. Y esta cultura tiene que incluir el punto de vista de las mujeres", prosiguió entre aplausos del público. Dolera, que además de dirigir la serie interpreta a una de las tres protagonistas, dedicó al final el premio "a todas las mujeres que luchan contra los estereotipos, que luchan por nuestros derechos, porque gracias a ellas estamos aquí hoy".

Déjate llevar sigue a María, Esther y Cristina, tres mujeres que se hallan en plena crisis existencial, ya que los proyectos en los que habían depositado sus esperanzas no les procuran la felicidad esperada, una trama que según Dolera tiene como referencias Girls, de Lena Duhman, y Transparent, de Jill Soloway.

Junto a Dolera, completan el trío protagonista Celia Freijeiro y Aixa Villagrán. Las tres se llevaron un premio especial de interpretación. "Quería hablar de las cosas que me importan a mí y a las mujeres a mi alrededor", como "el concepto de familia, del éxito, del hecho de tener que ser una heroína. Tengo tantas amigas que están casadas con niños, que trabajan, que quieren ser una buena madre, una buena amante, una buena profesional... Están estresadas", había explicado la actriz unos días antes a la AFP.

La producción tuvo que lidiar con una polémica pública hace unos meses. La actriz Aina Clotet denunció que Dolera renunció a contratarla para encarnar uno de los personajes por estar embarazada. Dolera atribuyó la controversia con Clotet a “un error de comunicación”.

La segunda edición de Canneseries atribuyó además su premio de interpretación al israelí Reshef Levi, actor y guionista de Nehama, sobre un hombre viudo padre de cinco hijos, que sueña con volver a actuar como cómico en un escenario. El jurado, presidido por Baran bo Odar, creador de Dark (en Netflix), otorgó el galardón al mejor guión a la serie belga The Twelve, como el número de jurados de un proceso de alta tensión. El premio a la mejor música fue para la serie alemana Bauhaus, sobre la historia del movimiento artístico.

En total, diez producciones competían para coronarse en este festival, que se celebra en Cannes, pocas semanas antes de que tenga lugar en esta misma localidad del sureste de Francia el certamen cinematográfico más importante del mundo. Estaban en liza obras de Alemania (How to sell drugs online (fast) y Bauhaus), Reino Unido (The Feed), Bélgica (The Twelve y Studio Tarara), Israel (Nehama), Rusia (The Outbreak), Noruega (Magnus), España (Déjate llevar) y Japón (Junichi).

El jurado atribuyó sus premios generalmente a partir de los dos primeros episodios de la primera temporada.