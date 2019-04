El trepidante poderío funky de Stone Foundation

Cuando se habla de Paul Weller, uno de los grandes iconos de la música británica, se cita poco a la otra banda que tuvo que no fueron los fabulosos The Jam. Fueron los también fabulosos The Style Council, en el que dio rienda suelta a su adoración por el funk, el soul y el rhythm and blues. Este escribiente se declara gran admirador de The Style Council, pero también de sus más dignos discípulos: Stone Foundation.

El grupo de Midlands es una apisonadora sonora, todo un combo donde fluyen con pasión y desparpajo el soul blanco y el rhythm and blues de cilindrada inglesa. Bajo el efecto de formaciones como Dexys Midnight Runners o Specials, Stone Foundation, liderado por Neil Jones y Neil Sheasby, no dejan títere con cabeza a través de una propuesta artística cargada de ritmo, vientos y bajos sincopados que pueden revolcarte como una noche de sábado. Por eso, recuerdan a ese fascinante enganche sonoro, tan plenamente funky, de los poderosos The Style Council. Rompen con la pista de baile, como el mejor legado de la subcultura del Northern Soul.

De hecho, Weller, también conocido como Modfather, ha apadrinado a Stone Foundation. En su último disco, colabora tocando el piano y la guitarra y cantando en un par de canciones. Según explicó Neil Jones, Weller contactó con ellos después de escuchar su disco y les pidió saber si les gustaría involucrarse en una demo en la que había estado trabajando. Ellos, obviamente, aprovecharon la oportunidad. Ahora, la banda abrirá incluso varias fechas multitudinarias de la gira de Weller.

En su último trabajo, Everybody, anyone, publicado en 2018, Stone Foundation investigan más aún en el espíritu funky y cuentan con más músicos invitados como Kathryn Williams, Dr Robert, Mick Talbot, Steve White & The Average White Band´s Hamis Stuart. Ya en el anterior Street Rituals contaron con colaboradores de relieve como William Bell o Bettye Lavette.

El grupo comienza hoy gira por España. Hoy tocan en Bilbao y acabarán en Valencia. Oportunidad perfecta para rasgarse las vestiduras con el trepidante poderío funky de Stone Foundation.