¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 1 de abril de 2019

22.00 / Cosmo

Tercera cita con la intriga, en ‘Ártico’

Los helados paisajes de Laponia acogen la tensa intriga de la serie Ártico, que llega a Cosmo con su tercera entrega. Los agentes obtienen las primeras pistas sobre el negocio de la trata de mujeres, pero aún no saben cómo relacionarla con el virus. Mientras, Nina intenta convencer al detenido Raunola de que hable, para esclarecer su relación con la prostituta asesinada en la cabaña. Finalmente, cuando Ranuola sea trasladado al sur en un furgón policial, la situación dará un giro inesperado.

22.00 / La 2

‘Órbita Laika’ mira a los enigmas de la mente

La tercera entrega de Órbita Laika propone descubrir los secretos de la mente. Con la ayuda de la psicóloga Laura Morán, Eduardo Sáenz de Cabezón averiguará cómo se procesa el miedo y cómo el cerebro engaña a los sentidos. Además, la neurobióloga Carmen Agustín explicará qué hacen y cómo funcionan las regiones más importantes del encéfalo. Por su parte, Ricardo Moure, biólogo de Órbita Laika, se dispondrá a hackear los sentidos y el físico Javier Santaolalla, a descubrir cómo funciona la máquina de la verdad.

22.30 / La Sexta

Oblivion

EE UU, 2013 (126 minutos). Director: Joseph Kosinski. Intérpretes: Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman.

Una nueva fábula posapocalíptica, desarrollada en el año 2077, cuando la Tierra ha sido devastada tras la guerra con una raza extraterrestre. Los humanos viven en una luna de Saturno y en el planeta azul solo quedan dos personas, encargadas de los drones que extraen los últimos recursos hídricos del planeta. Nada nuevo, aunque el relato funciona con el apoyo del carisma de Tom Cruise y de unos asombrosos efectos digitales.

22.40 / La 1

En busca de un zulo, en ‘La caza’

El teniente Baín y la sargento Campos poseen pocas pistas tras el regreso de Ana, una de las niñas secuestradas. En este episodio de La caza. Monteperdido, se volcarán en la búsqueda del zulo en el que aún puede permanecer la otra niña, Lucía. Pronto encontrarán alguna evidencia de que el raptor que buscan es alguien del propio pueblo y que, forzosamente, ha de estar muy cercano a Ana.

22.40 / Antena 3

Problemas para Robert, en ‘45 revoluciones’

Ha llegado el momento de que Robert grabe su primer disco, pero Zabala impide que el grupo utilice las instalaciones de Golden. Ese no será el único conflicto que relate este episodio de ’45 revoluciones’: Ignacio recibirá una generosa oferta de Hispamusic por sus canciones, y si aceptase, Robert no tendría ningún tema para grabar. que grabar. Guillermo hará todo lo posible para que Ignacio no se marche a la competencia, aunque esto suponga que su enemistad con Zabala crezca aún más.

0.10 / Movistar Acción

Headhunters

Noruega, 2011 (100 minutos). Director: Morten Tyldum. Intérpretes: Aksel Hennie, Synnove Macody Lund, Nikolaj Coster-Waldau.

Una novela del noruego Jo Nesbo, el creador del popular inspector Harry Hole, sirve de base a un excitante thriller que se mueve por terrenos sombríos. En Headhunters importa tanto la acción, filmada de manera más que convincente, como el agrio retrato de unos personajes codiciosos y depredadores. Las peripecias de un asesor financiero, que ocupa sus horas libres en ejercer de ladrón de obras de arte, centran una obra que acumula recovecos narrativos y sorprendentes cambios de dirección.