Quique Peinado: “No creo que la tele sea lo que mejor hago pero lo pagan mejor”

Aunque ha sido la televisión la que le ha dado popularidad, sobre todo por sus colaboraciones en Zapeando, Quique Peinado (Madrid, 39 años) se describe primero como periodista deportivo, campo en el que trabajó en diferentes medios entre 1999 y 2011, y como guionista. Este miércoles estrena Leyendas (DMax, 22.30), programa en el que regresa a ese periodismo y en el que hablará con cuatro de las mayores figuras del deporte español recientes.

Para sus reportajes, Peinado ha pasado varias jornadas junto a deportistas tan relevantes como Fernando Torres, Pau Gasol, Alberto Contador y Carolina Marín, que le han abierto las puertas de su día a día y mostrado su cara menos conocida. “Tener tres días de acceso a este tipo de gente genera unos lenguajes y revelaciones que son diferentes a las que hacen normalmente. Dicen cosas diferentes y las dicen de una manera diferente”, cuenta Peinado a EL PAÍS.

Del exfutbolista rojiblanco se confiesa “un poco enamorado”. Y añade: “Torres me parece un tío con el que me gustaría cenar todos los meses como con muchos amigos míos”. Gasol le sorprendió con una de sus habituales visitas a un hospital para ver a niños enfermos de cáncer. “Lo hace en cada ciudad en la que trabaja. Él quería haber estudiado Medicina y su madre trabaja en sanidad, y tiene mucho interés por la sanidad. Ves la relación que tiene con los niños e impresiona”. Con Contador habla de la sanción por dopaje tras dar positivo por clembuterol que le supuso la retirada del título del Tour de Francia 2010. “Es una escena muy heavy porque lo habla delante de su madre y su hermano. Fueron momentos muy tensos de la entrevista”, rememora Peinado. De la tricampeona mundial de bádminton dice: “Nunca he conocido a nadie que sacrifique tanto por su profesión. Tiene un punto casi de locura que se refleja en el programa”.

Peinado y Pau Gasol.

Leyendas es uno de los varios proyectos en los que está inmerso Peinado. Además de su colaboración en Zapeando en La Sexta, presenta junto a Manuel Burque Radio Gaga en #0 y Buenismo bien en la app de la SER. Además, conduce Generación NBA en #Vamos junto a Antoni Daimiel. No paran de llegarle oportunidades de trabajo. “Acabo de salir de una reunión en la que me han ofrecido una cosa, y si ves lo que me acaban de ofrecer, que es algo que me ha encantado, flipas. Todo está pasando muy rápido y ha sido como en los últimos cinco años. Tengo casi 40 años y ves las cosas de otra manera, no le doy muchas vueltas. Las cosas que estoy haciendo no las podía querer porque no las podía imaginar. Hace cinco años yo quería ser guionista de comedia y ya está, pero como todo se ha ido de madre, no le doy muchas vueltas. Solo intento que mi vida cuadre".

Muchos de esos proyectos son televisivos, pese a que no es el medio en el que se sienta más cómodo. “En televisión no soy especialmente fan de mí mismo, no creo que sea lo que mejor hago, creo que soy mejor haciendo radio o escribiendo. Pero la realidad es que solo me llegan cosas de tele. Y si tienes en cuenta que lo pagan mejor, tienes más exposición, te abre más caminos y encima trabajo menos, sería de gilipollas decir que no, claro”.

Fernando Torres y Quique Peinado.

Mucho de lo que ha cambiado como periodista desde que empezase a trabajar en 1999 en la revista Gigantes del Basket se lo debe, según él mismo, a Radio Gaga, premiado con un Ondas al mejor programa de actualidad en 2018. “Me ha quitado capas de periodista. Me he dado cuenta de que hacemos muchas cosas mal los periodistas. Siempre que he entrevistado a alguien tenía pensado sacarle un titular", reconoce. "Tenía un enfoque, y lo tienen muchos periodistas, no diría agresivo, pero sí de que tengo que sacar algo de ahí. Y esa no es la manera. Por lo que he aprendido en Radio Gaga, la manera es tener una charla relajada, que te interese de verdad lo que dice el otro, y así salen cosas mejores y el entrevistado no se siente atracado”.

Él habrá cambiado, pero el periodismo deportivo no. “Yo trabajaba en Marca.com y ya se veía el clickbait entonces. Cuando estás necesitado de dinero haces cosas que no quieres hacer, y el periodismo está haciendo cosas que no quiere hacer porque necesita dinero". Por eso, destaca el valor que tienen programas como Leyendas, un espacio "contra natura" en el periodismo deportivo que se hace ahora en España.

Si pudiera elegir, cita dos deseos para su futuro profesional: presentar un concurso (“siempre me ha hecho mucha gracia”) y tener su propio programa de radio. “Cuando eres presentador, tu poder sobre lo que haces es muy poco. A mí me gusta la idea de tener un equipo, desarrollar mis ideas, mis contenidos... Eso en la radio es posible porque te permite tener tiempo. En la tele, si en el cuarto programa no funciona, te vas a casa. La radio permite otros tiempos, otros ritmos, y es donde más tengo que aportar”.