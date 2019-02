Stana Katic regresa a la acción en el tráiler de la segunda temporada de ‘Absentia’

La serie Absentia regresa a España con su segunda temporada el próximo 26 de marzo a las 22.55 en AXN, y en Quinta Temporada adelantamos su primer tráiler. Stana Katic (Kate Beckett en Castle) vuelve a meterse en la piel de la agente del FBI Emily Byrne, quien tras años desaparecida y dada por muerta, reaparece en una cabaña en medio del bosque, casi sin vida y sin recordar lo que ha ocurrido en los seis años en los que ha estado desaparecida. Cuando regresa a casa, descubre que su marido, el agente especial Nick Durand (Patrick Heusinger), ha rehecho su vida junto a una nueva mujer con la que está criando a su hijo. Todo se complica cuando Emily parece estar implicada en una nueva serie de asesinatos.

En la segunda temporada, tras dar caza a su secuestrador, Emily trata de definir su nueva situación como madre y como superviviente después de haber sufrido seis años de torturas tanto físicas como psicológicas. Mientras intenta reconstruir la relación con su hijo Flynn, para Emily es imposible dejar atrás su oscuro pasado. Reclutará al detective de policía de Boston Tommy Gibbs para una investigación secreta sobre su misteriosa historia. Cuando el caso se vuelve demasiado peligroso, arriesgará todo para descubrir la verdad y proteger a su familia.

Absentia, encargada para la red internacional de canales de Sony Pictures Television, está producida por Masha Productions. La serie se emite a través de los canales y plataformas de Sony en diversos territorios de Rusia, Europa y Latinoamérica, y su segunda temporada será programada en Amazon Prime Video en EE UU, Reino Unido y otros territorios próximamente. La serie está creada por Gaia Violo y Matt Cirulnick y está basada en un guion original escrito por Violo.

Junto a Katic y Heusinger, el resto de elenco incluye a Cara Theobold (Downton Abbey), Neil Jackson (Westworld), Angel Bonanni (False Flag) y Paul Freeman (The Dogs of War). En esta segunda temporada se unen Matthew Le Nevez (The Widow) y Natasha Little (The Night Manager). Le Nevez interpreta a Cal Isaac, un duro exmarine con una desconcertante buena disposición; y Little da vida a Julianne Gunnarsen, una fría agente del FBI trasladada a la oficina de Boston para ayudar a capturar al responsable de un terrible ataque terrorista