¿Qué ver hoy en TV? | Martes 19 de febrero de 2019

21.00 / Movistar Liga de Campeones

El Olympique recibe al Barcelona

El Barcelona viaja hasta la localidad francesa de Lyon para jugar el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que le enfrentará al Olympique. Después de su victoria ante el Valladolid en la Liga, los hombres de Ernesto Valverde, con Leo Messi a la cabeza, buscarán un resultado que les acerque a cuartos. A esa misma hora (Movistar Liga de Campeones 1), el Liverpool recibirá en Anfield al Bayern de Munich.

21.45 / Antena 3

Berto Romero, en ‘El hormiguero’

Esta noche, El hormiguero continúa la semana en clave de humor con la visita del cómico y actor, Berto Romero, para presentar la segunda temporada de Mira lo que has hecho, la serie creada por el mismo y Eva Ugarte y que podrá verse desde el próximo viernes en Movistar+. Este trabajo, que contiene tintes autobiográficos del humorista, aborda problemas familiares como la maternidad y la paternidad. Además, Berto está que no para porque, además, vuelve a actuar en Madrid (28 de febrero) con el monólogo Mucha tontería.

22.00 /TCM

‘La lista de Schindler’

Schindler list. Estados Unidos, 1993 (187 minutos). Director: Steven Spielberg. Intérpretes: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall.

Steven Spielberg rodó uno de sus filmes más personales con esta dura y emotiva historia sobre el Holocausto. Con una factura técnica envidiable, una narración sobria y un trabajo interpretativo de altura, amén de una maravillosa fotografía en blanco y negro solo matizada en una ocasión con una imagen en rojo, el cineasta barrió en las carteleras de todo el mundo y consiguió que su filme fuese galardonado por la Academia de Hollywood con siete merecidos Oscar.

22.45 / La 1

‘El rey Arturo’

King Arthur. Reino Unido, 2004 (120 minutos). Director: Antoine Fuqua. Intérpretes: Clive Owen, Ioan Gruffudd, Keira Knightly.

Odisea épica sobre las andanzas del rey Arturo. Esta visión del guionista David Franzoni, dirigida por Antoine Fuqua (Día de entrenamiento), proporciona un nuevo enfoque sobre este mito (al que da vida Clive Owen) cargándolo de detalles históricos y mostrando una visión descarnada, sangrienta y antirromántica del derrumbe del Imperio Romano.

22.55 / La 2

Ariel Rot se cita con los Ilegales

En su tercer episodio, Un país para escucharlo viaja al norte. Ariel Rot llega a Asturias para conocer sus lugares y sonidos de la mano de un mito del rock como Jorge Martínez, líder de Ilegales. Con él descubrirá, en la iglesia de Santa María del Naranco, en Oviedo, al músico Rodrigo Cuevas y a Lorena Álvarez. Para finalizar, Jorge llevará a Ariel a su local de ensayo para mostrar la excelente forma que mantiene su grupo.

23.50 / La 2

‘Gemelos, separados al nacer’

Esta semana, Documentos TV estrena el reportaje ‘Gemelos, separados al nacer’. Un experimento científico separó a varios gemelos, entregándolos a familias adoptivas diferentes para estudiar sus comportamientos. El inhumano estudio perseguía cuestionar el particular vínculo gemelar que perciben los hermanos idénticos, para quienes la relación con su gemelo no es comparable a ninguna otra cosa. “Siempre pensé que me faltaba algo y cuando encontré a mis hermanos sentí que una parte de mí estaba completa”, afirma uno de sus protagonistas.