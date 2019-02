¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 16 de febrero de 2019

16.15 / beIN LaLiga

Derbi madrileño en Vallecas

Después del partido que juegan en Vigo Celta y Levante (13.00), los abonados podrán seguir (16.15) las evoluciones del choque que enfrenta a un Rayo Vallecano que lucha en la parte baja de la clasificación y al Atlético de Madrid. Tras su última derrota, los pupilos del Cholo buscarán una victoria que les devuelva a la segunda posición de la tabla, ahora en manos del Real Madrid. A su finalización (18.30), Real Sociedad-Leganés. Además, Movistar Partidazo (20.45) ofrecerá el duelo Barcelona-Valladolid.

21.30 / La 1

Elecciones, en ‘Informe semanal’

El próximo 28 de abril, los españoles volverán a votar en unas nuevas elecciones generales, las terceras en cinco años. Pedro Sánchez lo anunciaba en su convocatoria de ayer, dos días después de que el Congreso rechazara sus Presupuestos. Informe semanal abordará con economistas y analistas el nuevo escenario que se abre. El programa también analizará el juicio al procés y la polémica sanitaria de las vacunas.

21.30 / La Sexta

Irene Montero visita ‘laSexta noche’

Tras la convocatoria de elecciones, laSexta noche recibe a Irene Montero. La portavoz en el Congreso de Unidos Podemos responderá a las preguntas de los periodistas, en un momento clave para su formación y para el futuro inmediato del país. El programa que conducen Iñaki López y Andrea Ropero analizará los motivos que han llevado a esta situación, las claves para ver el futuro que se avecina y las posibles alianzas y pactos para los próximos meses.

22.00 / Movistar Estrenos

‘Tully’

Estados Unidos, 2018 (94 minutos). Director: Jason Reitman. Intérpretres: Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Livingston, Mark Duplass.

Charlize Theron (que tuvo que engordar más de 20 kilos para realizar este papel), el director Jason Reitman (Juno y Up In The Air) y la guionista Diablo Cody vuelven a coincidir, tras la aplaudida Young Adult, en esta irónica historia sobre el difícil camino de la maternidad en el siglo XXI. Una comedia dramática o un drama con toques de comedia, en ese fino hilo se mueve esta equilibrada cinta basada en la relación entre una madre de tres hijos, la menor recién nacida, y la niñera de noche que los cuida. Tiene su encanto.

22.05 / La 1

‘El diario de Bridget Jones’

Bridget Jones's diary. Reino Unido, 2001 (96 minutos). Director: Sharon Maguire. Int.: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant.

Renée Zellweger da vida a una treintañera dispuesta a realizar algunos sacrificios para mejorar su rutinaria vida en esta simpatiquísima comedia, en la que comparte reparto con un Hugh Grant muy convincente. La debutante Sharon Maguire fue la encargada de adaptar con ingenio la famosa novela de Helen Fielding, autora que ya había vendido antes del estreno de este filme más de cuatro millones de ejemplares.

23.40 / La 2

La revolución hormonal

Las hormonas funcionan como mensajeros químicos del cuerpo y controlan numerosas funciones, como el crecimiento o la reproducción. Esta nueva edición de La noche temática, titulada ‘Hormonas, la química del cuerpo’, tendrá como protagonista a los cambios hormonales. El programa investiga estos cambios en la pubertad y en la madurez a través de los documentales ‘Torbellino hormonal: la pubertad’ y ‘Hormonas enloquecidas: menopausia y andropausia’.