¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 15 de febrero de 2019

20.25 / La 2

Día de estrenos en ‘Días de cine’

Fiel a su cita semanal, Días de cine se asoma a los estrenos de la cartelera cinematográfica, donde llegan títulos como la libanesa Cafarnaúm, el drama biográfico protagonizado por Hugh Jackman El candidato, la española Perdiendo el este o las francesas Cambio de reinas y La escuela de la vida. Además, rendirá homenaje al actor británico Albert Finney, fallecido la pasada semana, y dedicará una mirada a la nueva edición de la Berlinale.

21.30 / La Sexta

Vox, en el objetivo de ‘laSexta columna’

Vox gana terreno en España al mismo tiempo que lo hace el fenómeno populista en medio mundo. Se identifican con referentes como Bolsonaro, Le Pen, Orbán, Salvini o Trump. Como ellos, Santiago Abascal también promete “devolverle a España su grandeza”. Pero, laSexta columna, con Antonio García Ferreras al frente, se pregunta ¿necesita el país recuperar esa supuesta grandeza? Y, sobre todo, ¿cómo piensa hacerlo Vox?

22.00 / Movistar Estrenos

‘Mamma mia: una y otra vez’

Mamma Mia: here we go again! Reino Unido, 2018 (108 mintos). Director: Ol Parker. Intérpretes: Amanda Seyfried, Lily James, Christine Baranski, Julie Walters, Pierce Brosnan, Colin Firth.

Después del éxito comercial de la primera entrega era previsible su secuela. Y aquí está. Ahora, con sus resultones números musicales, cuenta la vida actual de los personajes de la anterior cinta, así como sus aventuras en la década de los setenta. Lo mejor, la presencia de Meryl Streep.

22.15 / La 2

‘El rey del río’

España, 1995 (96 minutos). Director: Manuel Gutiérrez Aragón. Intérpretes: Alfredo Landa, Carmen Maura, Gustavo Salmerón.

Gutiérrez Aragón y Rafael Azcona firman el guion de esta interesante producción, que no contó con el éxito esperado, pero que encierra un ejercicio de narrativa digno de mejores laureles. Su reparto mezcla la juventud de Achero Mañas y Ana Álvarez con la veteranía de Alfredo Landa y Carmen Maura para dibujar una película de amor, desencanto y magia situada en los enigmáticos parajes del norte de España.

3.00 / #Vamos

El mejor baloncesto en el All-Star Weekend

Un año más, vuelve el espectáculo con el All-Star Weekend. La gran fiesta del baloncesto comenzará esta madrugada (#Vamos, 3.00) con el Rising Stars Challenge, que enfrentará a los mejores jugadores de primer y segundo año divididos en Team USA y Team World, con Luka Doncic como gran protagonista. El sábado (2.00), la noche de los concursos, uno de los platos fuertes de la temporada NBA. Primero, el de habilidades, donde participará Luka Doncic; a continuación, los triples, con tiradores como Devin Booker y Stephen Curry. La jornada se cerrará con el concurso de mates. Y, en la madrugada del domingo al lunes (2.00), el partido de las estrellas con LeBron James y Giannis Antetokounmpo como capitanes. Además, será el último All-Star de Dirk Nowitzki y Dwyane Wade.