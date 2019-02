¿Qué ver hoy en TV? | Martes 12 de febrero de 2019

21.45 / Antena 3

Noche de comedia en ‘El hormiguero’

El hormiguero recibe eta noche al reparto de Perdiendo el Este que, tras las desventuras sufridas en Berlín (en la comercial Perdiendo el Norte), se encuentra ahora en China en busca de nuevas oportunidades. Comprobarán que tampoco es fácil triunfar allí, una tierra con un idioma y costumbres que están a un mundo de distancia de las españolas. Julián López y Miki Esparbé visitarán a Pablo Motos para hablar de la película, que se estrena el próximo viernes.

22.00 / Historia

El ‘caso Lewinsky’, veinte años después

Cuando se cumplen 20 años del proceso de destitución del 42º presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, Historia estrena The Clinton Affair, serie que ofrece un actualizado repaso sobre uno de los mayores escándalos de la política estadounidense, el caso Lewinsky. Producida por el ganador de un Oscar Alex Gibney y dirigida por Blair Foster, la serie incluye material de archivo nunca antes visto y numerosas entrevistas exclusivas, entre ellas, la de la propia Monica Lewinsky.

22.35 / Movistar Estrenos

‘El gran showman’

The greatest Showman. Estados Unidos, 2017 (105 minutos). Director: Michael Gracey. Intérpretes: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron.

La historia del empresario circense P. T. Barnum, un soñador que consiguió hacerse rico revolucionando el mundo del espectáculo, es la protagonista de este vistoso drama que, como explica su propio director, el novel Michael Gracey, nos enseña que “la verdadera riqueza está en la gente de la que que te rodeas y las personas que te quieren”. Puede sonar algo sensiblón, y lo es, pero merece la pena ver a un Hugh Jackman muy en su papel y escuchar su potente banda sonora (Globo de Oro a mejor canción por This is me).

22.50 / La 2

Un paseo por los sonidos de Madrid

En su segundo episodio, Un país para escucharlo descubre el sonido de Madrid. Christina Rosenvinge guiará a Ariel Rot por la ciudad en busca de sus sonidos, su música y sus artistas. De su mano se podrá analizar el éxito de Vetusta Morla, así como el más moderno estilo de Zahara, o La Bien Querida. También conocerá otros estilos musicales, como el hip hop de Natos y Waor y el punk pop de nuevo cuño de Carolina Durante y Axolotes Mexicanos. Junto a ello, 'Un país para escucharlo' descubrirá una faceta mucho menos conocida de Ariadna Paniagua (Los Punsetes). El programa también conocerá la siempre entusiasta visión del pianista británico (y madrileño de adopción) James Rhodes.

22.50 / Cuatro

‘Misión imposible: Protocolo Fantasma’

Estados Unidos, 2011 (133 minutos). Director: Brad Bird. Intérpretes: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Patton.

El taquillero Tom Cruise vuelve a meterse en la piel del siempre agerridoa gente Ethan Hunt en esta cuarta entrega de la popular franquicia. Ahora, acusado de un atentado terrorista con bombas contra el Kremlin y abandonado a su suerte, tiene que encontrar el modo de rehabilitar el buen nombre de su agencia. Mucha acción, poca de imaginación y buenos efectos especiales. Para ver em familia.

23.45 / La 2

Antibióticos, en ‘Documentos TV’

Que las bacterias se están haciendo resistentes a todos los grupos de antibióticos existentes es ya una inquietante realidad. ¿Qué se ha hecho mal para haber llegado a esta alarmante situación? Documentos TV muestra en ‘A tope de antibióticos’ la opinión de los expertos, que alertan de que en pocos años podría darse una carestía para tratar las infecciones. El abuso en seres humanos y animales ha contribuido muy lentamente a desarrollar esta peligrosa resistencia.