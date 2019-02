El último libro de Mary Beard se titula La civilización en la mirada, acaba de salir en España y, como nos tiene acostumbrados, es una juerga de erudición, pensamientos audaces y lenguaje claro completamente opuesto al oscurantismo académico. Pero lo que más llama la atención al primer vistazo es que el libro sale de un programa de televisión. En 2018, Mary Beard, Simon Schama y David Olusoga (tres titanes eruditos) presentaron Civilisations, que es en realidad una continuación de una serie documental de 1969 titulada Civilisation (en singular) presentada por Kenneth Clark.

Aquel programa pretendía responder a la pregunta “¿qué es la civilización?”, y la versión de 2018 retorció un poco más la idea y se preguntó por la forma en que construimos las civilizaciones a través de la mirada que proyectamos sobre el arte. En realidad, a Mary Beard le preocupa cómo nos miramos a nosotros mismos a través de las representaciones del cuerpo humano que el arte ha dejado y qué vemos realmente cuando nos enfrentamos al arte religioso. No es, por cierto, la primera vez que un buen libro sobre cultura y pensamiento sale de un programa de la tele británica. En casa guardo, por ejemplo, los dos tomos de la Historia de los judíos, de Simon Schama -considerados una obra capital en su campo-, salidos de los guiones de la serie homónima.

Querría retarles que propongan al director de programas de cualquier cadena española un programa como Civilisations. Pónganse en la piel de Mary Beard y llamen a la puerta de un despacho diciendo: “Buenas tardes, que venía a proponerle una serie de programas en los cuales intentaremos responder a la pregunta de cómo se configuran las civilizaciones a través de las representaciones artísticas del cuerpo humano y de los dioses”. Anoten las respuestas, por favor.

Por más que busco, no encuentro a la Mary Beard española, y tampoco entiendo qué distingue tanto a los británicos de nosotros. Siento una envidia acomplejada y antigua, y no se me pasa leyendo este libro fabuloso.