Vessel quiere hacerse entender

Hay que presuponer que James Blake no ha escuchado Zahir (for Eleanor), tema de su compatriota Sebastian Gainsborough, también conocido como Vessel. Si lo hubiera hecho, quizás hubiera sentido cierto apuro ante su reciente y empalagoso disco. El productor de Bristol, conocido por su música poco confortable, publica un brillante tercer trabajo empujado por las emociones que ha sentido al adentrarse en la música de cámara. Quiere hacerse entender. Un oscuro disco de amor, con sístoles y diástoles, inspirado solo en mujeres (cada título, un nombre), que incluye, además, Paplu (Love that Moves the Sun), una mirada contemporánea al drum and bass noventero que, y esto en otro orden de cosas, vuelve a las pistas de baile.

Vessel. Queen of Golden Dogs. Tri-Angle Records.