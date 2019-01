‘Matadero’, una receta con ingredientes de los Coen, Berlanga y Tarantino

Matadero nació como un reto. “¿A que no hay huevos de hacer Fargo a la española?”. El órdago lo echó Sonia Martínez, directora de ficción de Antena 3, y lo vio la productora Diagonal. Todos los presentes en esa reunión de trabajo en la sede de la cadena eran seguidores de la serie estadounidense basada en la película homónima de los hermanos Coen (1996) y se propusieron trasladar ese universo a una creación española.

La productora trasladó la propuesta al guionista Daniel Martín Sáez de Parayuelo. “Con esa idea de un thriller ubicado en un entorno rústico y teniendo en cuenta que el tono tenía que ser de humor negro y comedia noir como el que usan los hermanos Coen, se me ocurrió esta locura”, comenta Martín a EL PAÍS.

Antena 3 emite hoy (22.45) el segundo episodio de la serie, que se estrenó la semana pasada con 3.336.000 telespectadores (un 21,6% de cuota de pantalla), liderando la noche del miércoles y convirtiéndose en el mejor inicio de una ficción de la temporada.

Como en la historia de los Coen, sus personajes son hombres y mujeres normales que viven en un lugar en el que nunca pasa nada... hasta que empieza a pasar de todo: asesinatos, narcotráfico, chantajes... Todo un cóctel de elementos que se asienta sobre referentes extranjeros, pero también en otros nacionales.

“Está cargada de todo lo que me gusta. Soy muy fan de series como Los Soprano y tiene mucho también de Breaking Bad, que la llevo muy integrada. Pero también hay muchas referencias al cine de Azcona y Berlanga, que para mí es lo mejor que ha pasado por aquí, junto con Bigas Luna, que también me ha marcado muchísimo. Matadero es una mezcla entre Tarantino y Azcona”, resume el guionista.

Martín confiesa que el reto le daba vértigo, “pero también suponía un aliciente, además de algo bastante improbable por la dificultad que entrañaba: que no pareciera una serie americana hecha por españoles”. Y añade: “Tenemos una idiosincrasia muy rica, personajes maravillosos que andan por ahí sueltos y se les puede echar el lazo para contar historias a través de ellos. Hay que copiar lo bueno, pero que la esencia siga siendo nuestra”.

Para situar la historia, el guionista dibujó un pueblo ficticio de Zamora llamado Torrecillas. “Siempre me planteé que, si quería adaptar Fargo, lugares como Soria o Zamora tienen ese algo estepario, mesetario”. Entre ambas optó al final por Zamora por su proximidad con Galicia y Portugal y el juego que esa situación podía dar en la trama, que cuenta con personajes gallegos y portugueses.

Otra de las referencias que utilizó Martín fue el ensayo de Sergio del Molino La España vacía, en el que el autor reflexiona sobre las consecuencias del éxodo del campo a las ciudades. “Hace un retrato estupendo de esos lugares que están en nuestra geografía y un poco olvidados, pero que conforman el carácter y la personalidad de sus habitantes”, indica.

Ya en el primer capítulo de Matadero varios personajes mueren en diferentes circunstancias con un nivel de violencia que a algunos espectadores les puede recordar a Pulp Fiction y sorprender en una serie española que se emite en horario de máxima audiencia. Pero a su creador no le asustaba la posibilidad de no gustar a todos los espectadores. “He sido muy egoísta a la hora de escribir. Me tenía que gustar a mí y no hacía concesiones al qué van a decir los demás. Quería escribir algo que me saliera de las entrañas. Ha sido como un regalo después de 20 años escribiendo”, remata.