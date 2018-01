1

Otros rostros para Walter White

Vince Gilligan había conocido a Bryan Cranston en 'Expediente X'. El actor protagonizó uno de los capítulos que escribió el guionista en la serie de fantasía y cuando tuvo luz verde para 'Breaking Bad' (cosa que, por cierto, no fue sencillo, con cadenas como HBO, Showtime, TNT y FX diciendo que no al proyecto) pensó en él para protagonizarla. Sin embargo, AMC no quería a Bryan Cranston de primeras. Las dos opciones que se barajaron fueron John Cusack y Matthew Broderick. La cosa habría cambiado mucho...