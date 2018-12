La Navidad vuelve a la casa de ‘Mujercitas’

Con un "sin regalos, la Navidad no será lo mismo", dicho en un tono refunfuñante, comienza Mujercitas. La novela de Louisa May Alcott, que acaba de cumplir 150 años, será el Cuento de Navidad de la cadena SER de 2018. Meg, Jo (quien refunfuña al principio de la historia), Beth y Amy, las hermanas March, tendrán las voces de las actrices Elisa Chía, Maggie Civantos, Eva Soriano y Macarena García respectivamente. La historia, que ha sido adaptada por la escritora María Dueñas, cuenta con Mona León Siminiani como directora. Mujercitas se emitirá el día de Navidad a las 12.00, tendrá una reposición el 4 de enero en el programa La ventana, estará disponible en la web de la emisora y se podrá descargar en podcast.

"Hemos hecho una adaptación muy fiel, sin ningún tipo de alteración ni actualización", cuenta María Dueñas en conversación telefónica. La escritora de El tiempo entre costuras se ha enfrentado al desafío de adaptar un libro a una ficción sonora por primera vez."El mayor reto es el esfuerzo de síntesis que hay que hacer, hay que trasladar ochocientas y pico páginas, en las que transcurren varios años de vida de muchos personajes, a una hora y veinte minutos de programa radiofónico", explica. La escritora dedicó dos semanas a la adaptación. Dice que se lo tomó como una práctica literaria. "Tuve que hacer un ejercicio de concentración, de podar, de abstraer al máximo y dejar casi el puro hueso. He tenido la suerte de que desde la SER me han echado una mano fantástica, con Mona León orientándome", añade.

"Si te pones a buscar autoras en España con esta cosa como de entrañable que tiene Mujercitas, María es de las que mejor ha bebido esto", comenta León sobre el fichaje de la escritora. La directora explica que, aunque no han elegido la obra como un gesto feminista, sino por su temática navideña, sí quería que fueran mujeres todos los cargos importantes de la adaptación, desde Dueñas a la narradora de la historia, Belén Rueda. "Analizando lo que hay dentro [de la obra], después de 150 años de recorrido, y en este año tan emblemático para las mujeres, contar con cuatro chicas protagonistas, cada una con sus aspiraciones vitales y cada una siguiendo un rumbo distinto, te das cuenta de cuántas cosas han cambiado, que han sido muchas, y cuantas cosas todavía permanecen", comenta Dueñas.

ampliar foto Maggie Civantos graba 'Mujercitas'.

Y entre esas cuatro hermanas que viven en la Nueva Inglaterra de la década de los sesenta del siglo XIX y que esperan la vuelta de su padre de la Guerra de Secesión, tanto Dueñas como León destacan a Jo. En el cine fue Katharine Hepburn y Winona Ryder. En la radio será Maggie Civantos, la protagonista de Vis a vis. "Releyendo la novela, me ha vuelto a seducir ese personaje. Creo que todas las lectoras y muchas escritoras hemos tenido siempre como un referente un poco mítico pero a la vez muy entrañable, más sentimental, con ese sentido de la independencia, con ese nadar contracorriente, con no querer someterse a los cánones y normas de la época, que se basaban en que la mujer buscara un buen marido, el mejor partido posible y creara un hogar feliz", narra Dueñas. "Mujeres de todo tipo, desde Margaret Atwood [autora de El cuento de la criada] a Hillary Clinton, la tienen como un referente, como un gran personaje literario que les ha hecho tener un icono", remata la escritora. "Redescubrir el personaje de Jo es lo que más me ha gustado, pero también el retrato de una sociedad, de esta vida de Nueva Inglaterra del siglo XIX, toda esta vida un poco provinciana, pero también el punto de partida de lo que va a ser después el EE UU contemporáneo y toda la sociedad estadounidense, con sus valores y con sus símbolos identitarios".

El reparto de Mujercitas lo completan Martiño Rivas (Laurie), Adriana Ozores (Marmee), Pepe Viyuela (Profesor Bhaer), Primitivo Rojas (Laurence), Luis Callejo (John Brooke), Paca González (tía March), roberto Cuadrado (Dashwood) y José Ángel Fuentes (el padre).

Dueñas tiene experiencia en adaptar a serie sus propios trabajos. De sus novelas se han hecho El tiempo entre costuras y La templanza (que prepara Antena 3) y la han tanteado para su último trabajo, Las hijas del capitán. “Tiene pretendientes, pero prefiero que tenga primero su recorrido como novela”.