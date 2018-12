10 razones para no perderse ‘Mujercitas’, el cuento de Navidad de la Cadena SER

Como los villancicos, el turrón y los buenos deseos, la ficción sonora de la Cadena SER regresa a casa por estas fechas. En esta ocasión, el texto elegido como cuento de Navidad es Mujercitas, de Louisa May Alcott: un clásico de la literatura que defiende valores que hoy, más que nunca, siguen estando vigentes. Hay muchos motivos por los que merece la pena sintonizar la SER y escuchar su tradicional radioteatro el día 25 de diciembre, al mediodía. Estos son algunos de ellos.

1. Porque celebrar la Navidad escuchando la ficción sonora de la SER se ha convertido en una tradición

Hay detalles inmateriales capaces de proporcionar tanta felicidad como si tuviéramos que desenvolver el mayor de los regalos. Los cuentos de Navidad de la Cadena SER pertenecen a esa categoría. Porque sus oyentes, año tras año, esperan qué ficción sonora será la que llene las ondas de ilusión el día 25 de diciembre. A títulos anteriores, como La gran familia, Cuento de Navidad, Our Town y Qué bello es vivir –que, por cierto, se pueden recuperar en cualquier momento, gracias a sus podcast– se suma este año Mujercitas.

2. Porque es una espléndida ocasión para recuperar una costumbre de épocas en las que no había tanto estímulo audiovisual (y la gente era feliz)

Hubo un tiempo en el que no existían televisiones, ordenadores, tabletas ni teléfonos inteligentes, por más que hoy sea difícil de imaginar. Un tiempo en el que la radio se convertía en el centro de los hogares, reuniendo en torno a ella a familiares y amigos. O que hacía sentirse menos solos a los que no tenían con quién compartir esos momentos especiales. Disfrutar de Mujercitas es un espléndido modo de recuperar aquellas sensaciones perdidas: dejar que la imaginación del oyente complete la palabra en estado puro, sin más aditamentos que la música, los sonidos y, por supuesto, la emoción de un actor.

Louisa May Alcott, autora de la novela 'Mujercitas'. WIKIMEDIA

3. Porque no hay mejor forma de concluir el 150º aniversario de la obra de Louisa May Alcott

Los clásicos no tienen edad, pero la historia de las cuatro hermanas March, ambientada durante la Guerra de Secesión de Estados Unidos, ya ha cumplido siglo y medio de vida; eso sí, sin que los lectores la hayan olvidado. Quién se lo iba a decir a su autora, cuando en 1868 entregó el manuscrito a sus editores, que le pagaron 2.000 dólares: un auténtico tesoro que le permitiría dedicarse a lo que más le gustaba, escribir (algo que, por cierto, no resultaba nada fácil para una mujer).

4. Porque Mujercitas sigue inspirando a aquellas mujeres que desean llevar las riendas de su propia vida

Como a Simone de Beauvoir –que declaró que Mujercitas le dio la oportunidad de atisbar el futuro que deseaba construir para sí misma–, la novela de Alcott sigue siendo referente de lucha contra los convencionalismos de género. También un ejemplo muy oportuno de la sororidad entre mujeres, capaces de ayudarse entre sí para no tener que depender de nadie para elegir su propio camino e inquietudes vitales.

5. Porque esta ficción sonora de la SER apoya a la Fundación Inspiring Girls

Millones de niñas en todo el planeta ven cómo sus ambiciones académicas terminan por culpa de los estereotipos de género que aún hoy marcan la sociedad. La Fundación Inspiring Girls, creada por Miriam González, pretende aumentar su autoestima y ambición profesional para que su condición femenina no sea un obstáculo en sus carreras y puedan soñar un futuro sin límites.

ampliar foto La escritora María Dueñas, autora de la adaptación radiofónica de 'Mujercitas', en Nueva York (Estados Unidos). CARLOS LUJÁN EFE

6. Porque detrás de esta particular versión de Mujercitas hay un equipo de profesionales incuestionable

María Dueñas (autora de El tiempo entre costuras o de Las hijas del capitán) se ha encargado de la adaptación del texto original al lenguaje radiofónico. Y bajo la dirección de Mona León Siminiani, cuenta con un reparto de lujo formado por Belén Rueda (narradora), Macarena García (Amy), Maggie Civantos (Jo), Elisa Chía (Meg), Eva Soriano Enríquez (Beth), Martiño Rivas (Laurie), Adriana Ozores (Marmee), Pepe Viyuela (Profesor Bhaer), Primitivo Rojas (Laurence), Luis Callejo (John Brooke), Paca González (tía March), Roberto Cuadrado (Dashwood) y José Ángel Fuentes (Padre).

7. Porque esta ficción sonora se suma a otras versiones que, desde su publicación, se han sucedido en los más diferentes formatos

No hay expresión artística que se haya resistido a las peripecias de las hermanas March: adaptaciones para el cine, el teatro, la ópera, el ballet, la televisión... y hasta la animación manga. ¿Quién no recuerda la versión cinematográfica firmada por George Cukor en 1933, con Katharine Hepburn como la inquieta Jo? ¿O la de 1949, con June Allyson en ese mismo papel? Además, el año que estrenamos también contará con su propio largometraje sobre este clásico; en esta ocasión, con Saoirse Ronan y Emma Watson en su reparto, dirigidas por Greta Gerwig.

8. Porque esta tradicional cita navideña sirve, además, para reflexionar sobre temas candentes de plena actualidad

Esta ficción sonora supone un cierre perfecto para un año marcado en el mundo (y, particularmente, en España) por la lucha a favor de los derechos de las mujeres: imposible pasar por alto el 8 de marzo, con millones de ciudadanos en las calles para reivindicar el espíritu del movimiento #MeToo y declararse abiertamente feministas, sin complejos ni culpas.

9. Porque ese mismo día Hoy por Hoy dedicará un espacio exclusivo a esta producción radiofónica

Además de escuchar el cuento de Navidad de la Cadena SER a las 12:00 de la mañana del día 25, los oyentes podrán descubrir mucho más sobre su particular versión de Mujercitas en el espacio especial que Hoy por Hoy le dedicará con la presencia de sus principales protagonistas.

ampliar foto Maggie Civantos y Elisa Chía durante la grabación de 'Mujercitas'. Javier Jiménez Bas

10. Porque, aunque siempre ha sido considerada una novela para el público femenino, va siendo hora de romper ese tópico

Cuando los editores le propusieron a Louisa May Alcott que escribiera un relato sobre el paso de la niñez a la edad adulta de unas chicas, ella no parecía muy convencida de aceptar el encargo. Sin embargo, sus Mujercitas se convirtieron en un rotundo éxito de ventas; también en la primera novela concebida expresamente para un público femenino juvenil. Hay pocas mujeres que no hayan sucumbido a la lectura de la obra; sin embargo, son aún menos los hombres que la han leído. ¿Por qué no cambiar esta realidad escuchando este cuento de Navidad de la SER? Lo único que puede suceder es que ellos descubran el mundo con una mirada más femenina...

