‘A ciegas’, sobrevivir es difícil con los ojos cerrados

Sandra Bullock había leído el guion hace dos años, pero no le transmitió gran cosa. Pero esta vez, al leer A ciegas, se produjo la conexión. "Tal vez, porque ahora soy madre", reconoce. La oscarizada actriz estadounidense ha presentado en Berlín su nueva película, un relato de terror distópico basado en una novela homónima de Josh Malerman y en el que interpreta a una madre arrepentida que no es capaz de poner nombre a sus hijos.

Bullock es en la película Marlorie, la protagonista que no quiere tener hijos y que acaba dando a luz y jugándose la vida por dos pequeños nacidos en pleno apocalipsis. Su misión es salvarlos mientras el mundo se derrumba a su paso. Y para sobrevivir, ninguno de ellos puede ver la luz. Bullock y los demás actúan con una venda en los ojos durante prácticamente toda la película, que Netflix estrena el viernes 21 de diciembre.

A ciegas es, sobre todo, una película de terror, un thriller en el que no hay monstruo y en el que es el espectador el encargado de imaginarlo. "Susanne Bier [directora del largometraje] no ha querido crear un monstruo, porque aquí de lo que se trata es de cómo cada uno visualiza sus propios miedos". No hay monstruo, pero sí hay unos pájaros metidos en una jaula que acompañan a la actriz durante la película y con los que, según Bullock, John Malkovich, otro de los actores del reparto, mostró "una increíble capacidad para comunicarse con ellos".

Para Bullock, apenas hay diferencias entre un filme rodado para Netflix y una película para las salas de cine. Cree que "el negocio está cambiando muy rápidamente por el streaming", y que esos cambios ofrecen oportunidades a padres como ella. "Solo acepto trabajos que me permiten cuidar de mis hijos y ser una madre presente", explica en Alemania, de donde procede su madre y a donde ha venido con sus hijos para que conozcan las tradiciones germanas. "Las navidades alemanas son muy importantes para nosotros", reconoce Bullock, quien paseó en Berlín por uno de los típicos mercados en los que se bebe vino caliente.

La actriz de Gravity o Mientras dormías se deshace en elogios hacia la directora de la película, la danesa Susanne Bier, de la que sostiene que "te saca de tu zona de confort". "Ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi carrera", añade la intérprete. Cuando le preguntan qué diferencia hay entre trabajar con un director y con una directora responde que nada, o, como mucho, que "ella tiene una vagina". Y cuando un periodista le pregunta por la edad de la protagonista en la película, Bullock le corta en seco y responde que esa pregunta probablemente no se la harían a un actor. Si quedaban dudas de que el feminismo ha llegado a la industria del cine para quedarse, Bullock y Bier las disiparon en Berlín.

La admiración entre actriz y directora es mutua. Bier explica que Bullock es una "combinación increíble de fuerza, sentido del humor, encanto y vulnerabilidad". La directora de Una segunda oportunidad cuenta que ha querido ofrecer otra mirada, porque en el cine, "la maternidad siempre ha estado definida por los hombres, durante cientos de años". Y Bier defiende que le interesa más hacer una película convencional como esta, en la que incluye "puntos de vista o valores poco convencionales", como una aproximación atípica de la maternidad, que hacer una película de culto.