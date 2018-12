Los rincones oscuros

No se crean esa milonga de que toda la música grabada durante el siglo XX ya está disponible en ese universo-en-perpetua-expansión que es Internet. Ni mucho menos. Además, no basta con digitalizar añejos vinilos: se necesita información, fotos, contexto.

Hasta hace bien poco, las grandes compañías eran expertas en esas funciones. Ya no. Sus departamentos de catálogo, alias “marketing estratégico”, están prescindiendo de la investigación musicológica. Hoy, su obsesión es el volumen, literalmente: montar cajas abultadas de artistas establecidos, donde quepan libros, carteles, camisetas, lo que sea. And justice for all, de Metallica, que en 1988 era un CD sencillo, ahora incorpora maquetas, mezclas provisionales, directos en una deluxe edition, con veintisiete discos (¡27!) entre elepés, CD y DVD.

En realidad, si uno busca territorios insólitos, debe recurrir a esos aficionados que se empeñan en misiones imposibles. Como Miguel Menéndez, emigrado reciente a Bélgica que encontró los rastros de anteriores oleadas de españoles: infinidad de discos olvidados de rumba, canción andaluza y pop. Su investigación ha generado un deslumbrante estuche, con tres CD (72 canciones) y un libro de 64 páginas que reproduce portadas, recortes, fotos. El tipo de lanzamiento que, en tiempos más cultos, ganaba premios nacionales.

En varios de los discos seleccionados para esta lista, encontramos similares conexiones personales. La colección de Ivor Raymonde es obra de su hijo Simon, de los Cocteau Twins, que lo edita en su sello. El máster de Humitat relativa, de Remigi Palmero, estaba perdido desde 1979, hasta que un antiguo manager de Palmero se empeñó en rescatarlo. Parafraseando a Clemenceau, el legado musical es algo demasiado serio para dejarlo en manos de los disqueros.