No se dejen embaucar por la toponimia de la que Don The Tiger echa mano para titular sus discos en solitario: Varadero (2013) y Matanzas, su entrega más reciente. Cierto es que en este segundo álbum suenan poderosos boleros desestructurados, aunque también, en línea experimental y perturbadora, se escuchan retazos de rock primitivo; jazz latino; ecos transculturados de ritmos brasileños, sardanas y música de procesión semanasantera; ruidos varios y cantos de animales. El conjunto, producido con la colombiana Lucrecia Dalt, está tratado con medios de la era digital, pero se muestra tan espontáneo como deliberadamente vintage . Don The Tiger es el gallego Adrián de Alfonso, quien ha vivido en Barcelona y ahora en Berlín. Entre la sal y la espuma.

Don The Tiger. Matanzas. Crammed Discs.