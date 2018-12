El futuro y el pasado reciente

Dos de las mayores alegrías del año que termina las ha deparado el mundo de la ópera: tras una larguísima espera, el decano de los compositores actuales, György Kurtág, ha desvelado por fin su devastadora Fin de partie, basada en la obra teatral homónima de Samuel Beckett y estrenada con gran éxito el 15 de noviembre en el Teatro alla Scala de Milán. Seis meses antes, en la Royal Opera House de Londres, George Benjamin confirmó que Written on Skin, la nueva ópera más interpretada de la última década, tiene ya una digna heredera en Lessons in Love and Violence, también con libreto de Martin Crimp. El británico es esta temporada el compositor residente de la Filarmónica de Berlín, lo que ratifica su posición como una de las voces de referencia en la creación contemporánea actual.

Más dado por naturaleza a mirar al pasado que al presente, el ámbito musical clásico ha rendido incontables homenajes a Claude Debussy en el centenario de su muerte. Se han reeditado antiguas grabaciones y se han publicado muchas nuevas de quien es uno de los padres indiscutibles de la música moderna. Las mejores iniciativas llevan la firma del sello francés Harmonia Mundi: François-Xavier Roth y su orquesta Les Siècles, el pianista Javier Perianes, el barítono Stéphane Degout y una pléyade de instrumentistas de primerísima fila (en el disco con las tres últimas sonatas, el testamento musical de Debussy) protagonizan interpretaciones extraordinarias y, en muchos casos, reveladoras. Y el otro gran nombre de 2018 ha sido el pianista, director de orquesta y compositor Leonard Bernstein, un agitador nacido hace un siglo que sigue sin contar con un sucesor.