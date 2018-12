Dos madres enfrentadas por una desaparición

Durante el rodaje de Presunto culpable, los actores hicieron las mismas quinielas que los espectadores han hecho durante la emisión de la serie sobre quién podría ser el asesino de Anne Otxoa. Los responsables de la ficción prefirieron que el elenco viviera la misma incertidumbre que sus personajes sobre lo que había ocurrido con la joven que, tras una discusión con su novio Jon Arístegui (Miguel Ángel Muñoz), desapareció sin dejar rastro. La ficción de Antena 3 concluye mañana (22.40) y resuelve este puzle que ha tenido como protagonistas a dos familias vascas encabezadas por dos matriarcas antes amigas y ahora enfrentadas.

"El personaje de Begoña es un bombón", comenta Susi Sánchez a EL PAÍS sobre su papel, la madre del protagonista, Jon Arístegui, aún uno de los principales sospechosos de la desaparición de su novia. "Tanto Begoña como Amaia son dos madres coraje que defienden sus familias como leonas. Mujeres fuertes que representan el espíritu de la mujer del norte", añade la actriz. Aun así, considera que su personaje es más frágil de lo que parece en principio, "aunque oculta esa fragilidad para que no la dañen".

Elvira Mínguez ha sido la encargada de dar vida a Amaia, la madre de la desaparecida Anne Otxoa. De su personaje, destaca su fortaleza y las contradicciones que presenta. Ambas intérpretes ya habían coincidido en otros proyectos, como la reciente película El guardián invisible (2017). Pero no habían coincidido en pantalla hasta ahora. "Tenemos una manera de entender el trabajo muy similar, nos dejamos llevar una de la mano de la otra. Nos aportamos muchísimo la una a la otra", cuenta Mínguez.

Para la preparación de sus personajes, los guionistas recomendaron a las actrices leer Patria, novela de Fernando Aramburu que HBO España llevará a la televisión y que también se centra en dos mujeres enfrentadas (Bittori y Miren), con las que Begoña y Amaia guardan similitudes. Sin embargo, aunque reconoce elementos de Miren en Amaia, Mínguez ve otro referente claro para Presunto culpable: Shakespeare. "Romeo y Julieta también habla de dos familias enfrentadas en las que sus hijos viven una historia de amor, con circunstancias distintas en cada caso", resume.

Presunto culpable tiene más semejanzas con Patria además de los dos personajes femeninos fuertes, como la presencia del terrorismo de ETA en su trama, aunque en la serie solo ha sido de forma tangencial y en la novela está en el centro de la historia. "En ningún momento se ha utilizado la palabra ETA, porque era señalar demasiado, aunque todo el mundo sabe de qué se está hablando", resalta Sánchez. "En el tiempo en el que transcurre la historia ha pasado ya todo lo de ETA, pero hay presos en las cárceles y ha dejado un poso muy importante", sigue la actriz, cuyo personaje y su familia han sufrido el terrorismo como objetivo de extorsión y de un atentado. Por su parte, el personaje de Elvira Mínguez tiene un hijo preso por delitos de terrorismo: "Esa mujer iba a defender a su hijo con uñas y dientes. La serie no entra en la cuestión ideológica, que está mucho más presente en Patria".

Mañana, las preguntas sobre el culpable tendrán respuesta. Susi Sánchez y Elvira Mínguez también trataron de adivinarlo. "No nos lo dijeron. Creo que al final eso fue bueno para que no se escapase ninguna mirada de sospecha ni nada", dice Sánchez. Mínguez lo llevó peor: "no estoy a favor de que se haga esto con los actores; es negarles una parte del material con el que tienen que trabajar. Solo pedí que por lo menos me dijeran si no era yo, para poder hacer mi trabajo", recuerda. Mínguez hizo su apuesta a cinco capítulos del final y acertó con el culpable. Sánchez, que asegura que llegó a sospechar incluso del cura del pueblo, se enteró al escuchar un comentario de uno de los directores cuando se acercaba el final del rodaje. Desde la serie aseguran que entre todas las teorías que circulan por redes, hay una persona que ha acertado con la solución. Mañana, la respuesta definitiva.