¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 6 de diciembre de 2018

11.00 / La 1 y todos los canales de RTVE

Acto por el Día de la Constitución en el Congreso

Todos los canales de TVE emiten esta mañana en directo el acto institucional que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados, con motivo del 40 aniversario de la Constitución. Además, La 2 estrena hoy la serie documental 40 años de democracia (22.00), conducida por Manuel Campo Vidal, y emite a las 0.30 el concierto que organizó Radio 3 el pasado mes de octubre en la Puerta de los Leones del Congreso.

16.15 / beIN LaLiga

Real Madrid-Melilla en la Copa del rey

Los cruces de dieciseisavos de final de la Copa del rey finalizan hoy con la disputa de los partidos de vuelta de cinco eliminatorias, todos ellos emitidos en directo por beIN LaLiga. La cita comienza en horario matinal, con el Levante-Lugo (12.00), al que seguirán el Real Madrid-Melilla (16.15), el Huesca-Athletic de Bilbao (18.30), el Eibar-Real Sporting (18.30) y el Betis-Racing de Santander (20.45).

17.35 / Sundance

Érase una vez en América

Once Upon a Time in America. EE UU, 1984 (220 minutos). Director: Sergio Leone. Intérpretes: Robert de Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Tuesday Weld.

La película más ambiciosa de la carrera de Sergio Leone supone una emotiva reflexión sobre lo inapelable del paso del tiempo. Un relato épico, envuelto en un homenaje al género gansteril, que sigue las vidas de dos amigos enfrentados a la ley, a las calles y, en definitiva, a la vida. Leone atrapa con su cámara las emociones más primarias y las enaltece, gracias a un mastodóntico metraje que le permite tomarse la narración con calma y aplicar a sus imágenes un ritmo tan pausado como metódico.

19.50 / Movistar Drama

El profesional (Léon)

Léon. Francia, 1994 (106 minutos). Director: Luc Besson. Intérpretes: Jean Reno, Natalie Portman, Gary Oldman.

Antes de que su cine se convirtiera en un compendio de excesos, Luc Besson había rodado películas tan estimables como el conmovedor canto a la naturaleza que supuso El gran azul; o como este relato violento y explosivo, reverso del anterior, que recorre la turbulenta relación entre un asesino profesional y una adolescente desarraigada. Besson convierte El profesional en una película dura y cínica, al tiempo que sensible y conmovedora. Una combinación de lo más meritoria.

22.20 / FDF

Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte II

EE UU-RU, 2011 (130 minutos). Director: David Yates. Intérpretes: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Ralph Fiennes.

El desenlace de las peripecias de Harry Potter se hizo esperar, ya que la última de las novelas de J.K. Rowling fue dividida en dos películas. La espera valió la pena y dio como resultado un ejemplo perfecto de cine comercial bien entendido. Tras asistir al crecimiento de los personajes, esta última entrega es una aventura total que destierra cualquier atisbo de humor o de concesión hacia los espectadores más jóvenes. La oscuridad reina en un relato impecable, tan febril como angustioso.

22.30 / Neox

Noche de comedia con ‘Big Bang’ y ‘Mom’

Dentro del contenedor La noche Sitcom, Neox ofrece esta noche cuatro episodios de ‘The Big Bang Theory’, que cerrará sus puertas esta temporada con la emisión de su 12ª, tras haberse convertido ya en un clásico de la televisión. A continuación, la cadena ofrecerá 12 capítulos de ‘Mom’, la serie protagonizada por Anna Faris y Allison Janney.