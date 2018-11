‘Carretera y manta’, montar el plató en cualquier lugar de España

"La ciudadanía merece la oportunidad de estar más en los programas de actualidad y participar y contar lo que le ocurre". Es una de las frases con las que el periodista Jesús Cintora presenta Carretera y manta, el primer programa que presentará en La Sexta después de su llegada a Atresmedia desde Mediaset, donde estuvo al frente de Las mañanas de Cuatro. En Carretera y manta (los miércoles a las 22.30) Cintora y su equipo llevan en el plató de televisión en un camión a dónde consideren que hay historias que contar.

El tráiler del vehículo se convierte en el escenario donde el periodista hablará, en directo, de temas sociales a partir de historias personales, lejos de los grandes titulares y de los grandes focos de la actualidad: Madrid y Barcelona. "Carretera porque vamos a movernos, vamos a estar con la gente. Y manta, porque vamos a tirar de ella y hablar de un montón de cosas que ocurren y que le están ocurriendo a la gente, queremos tirar de la manta para sacar a la luz un montón de situaciones que pasan, para denunciarlas si es preciso. Aunque a veces ya solo por el hecho de contarlo, lo habremos denunciado", explica el periodista sobre el espíritu del programa.

Cada semana, un lugar, una ciudad, un pueblo, que el equipo de producción elegirá según la actualidad. Para el estreno, Carretera y manta va a Vigo, aunque Cintora no quiere desvelar antes de tiempo qué tema van a tratar. "El programa pretende ir de lo particular a lo general, va a haber situaciones que nos van a contar personas que sirven para ampliar a lo que le ocurre a un montón de gente. Lo particular va a ofrecer una panorámica de lo que ocurre en general", cuenta.

Uno de las apuestas del espacio, espera Cintora, será el hacerlo en directo. "Echaba en falta el directo, porque creo que es mi fuerte. Estoy acostumbrado a hacer programas sin guion, con una escaleta, porque me ha tocado desde muy jovencito en la radio contar un montón de noticias de esa forma", apunta el presentador. "No es un programa en el que vayan a estar escritas las preguntas a cada uno, que vaya a estar escrito estrictamente el orden que se va a seguir en el programa, porque tendremos ese punto de espontaneidad. Y de saber escuchar", cuenta Cintora.

Para Cintora, Carretera y manta "puede tener mayor o menor audiencia, gustar más o menos", pero el periodista espera "hacer algo digno". "Dedicarme a esto, al periodismo, es por hacer algo digno", sentencia.