Leonor Watling, una mujer en busca de venganza en ‘Vivir sin permiso’

Los problemas y las preocupaciones se le acumulan a Nemo Bandeira (Jose Coronado), protagonista de la serie de Telecinco Vivir sin permiso. Al avance del alzhéimer, las tensiones familiares y los problemas económicos en su empresa se suma ahora la llegada de su cuñada, Berta Moliner, y el hijastro de esta, Daniel, interpretados por Leonor Watling y Patrick Criado. La hermana de Chon (Pilar Castro) llega procedente de México, donde se casó con un narcotraficante viudo. Ahora Berta quiere venganza después de que se quedara sin la parte de la empresa conservera que le correspondía (y que no heredó por el matrimonio de su hermana con Nemo).

"Es un personaje muy cuestionable en todos los sentidos, pero ella está convencida de lo que hace y cómo lo hace", cuenta Watling a EL PAÍS sobre su personaje en la serie. "Como actriz me da mucha ternura, porque cree que ser poderosa y fuerte es eso que se ha inventado en otro país. Lo que pido a la gente es que no se crea que eso es ser mexicano. Esa es la versión de Berta de ser una mujer poderosa y fuerte".

En Vivir sin permiso, Watling ha podido interpretar un tipo de personaje muy diferente a los que suele dar vida. "Me ha encantado hacer de una persona sin ningún tipo de cuestionamiento moral", asegura. "Es algo tan alejado de lo que he hecho hasta ahora que me lo he pasado muy bien", añade sobre un personaje que llega en la recta final de la primera temporada y que se mantendrá en la segunda tanda de capítulos de la serie.

Junto a Leonor Watling aterriza en la serie Patrick Criado para interpretar a Daniel Arteaga, hijo del marido ya fallecido de Berta, con la que mantiene una relación incestuosa. Su personaje es descrito como un "narcisista amoral que desconoce el significado de la palabra empatía".

El mundo del narcotráfico sirve como telón de fondo de la serie, que se ha sumado a la reciente corriente de ficciones ambientadas en ese mundo criminalístico. ¿Qué atrae tanto a los espectadores de las historias con el narcotráfico de fondo? "Supongo que la falta de moral. Pero no sé por qué nos gustan tanto en realidad. Debe ser que estamos en un mundo tan caótico que te hace ilusión pensar que hay cierto orden en ese caos", dice la actriz y cantante de Marlango. Vivir sin permiso es la serie española más vista de la temporada. El capítulo de la semana pasada fue seguido por 2.741.000 espectadores (19,1% de cuota de pantalla).