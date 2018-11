12 series sobre la televisión

La televisión dentro de la televisión. Las series de ficción también han retratado durante décadas su propio mundo, a veces desde la comedia y la autoparodia, otras desde un punto de visto más crítico y otras como gran homenaje a un medio que va camino de su centenario (la primera retransmisión fue en 1926). Con motivo del Día Internacional de la Televisión, que se celebra hoy 21 de noviembre, hemos elegido una docena de buenas series que tratan el mundo de la televisión.

Murphy Brown

Murphy Brown es uno de los grandes clásicos de la televisión estadounidense en el que el periodismo y el mundo de la televisión quedan retratados a la perfección con la mezcla perfecta de drama y humor. Durante una década (1988-1998) la serie contó las aventuras y desventuras profesionales de una periodista exalcohólica, Murphy Brown (Candice Bergen) y su lucha en un mundo de hombres. Veinte años después, la serie ha sido recuperada por la cadena CBS. Murphy, ya jubilada, acepta volver para presentar un programa matinal tras la elección de Donald Trump como presidente y tiempos de fake news...

La chica de la tele

Es imposible hacer una lista de series dedicadas a la televisón sin La chica de la tele (The Mary Tyler Moore Show, 1970-1977). Al igual que Murphy Brown, es una mujer soltera (esta vez en su treintena, Murphy había pasado de los 40) que pretende comenzar su carrera en una cadena de televisión como secretaria y termina siendo productora en un programa de noticias. Al igual que en Murphy Brown, importantes temas sociales se abordan sin tapujos en el prime time de una de las principales cadenas de EE UU. Esta serie fue también el punto de partida de otra de las ficciones clave sobre el mundo del periodismo: Lou Grant.

GLOW

La lucha libre también es cosa de mujeres, y así lo demostraba un programa de televisión que arrancó en 1986, GLOW (Gorgeous Ladies of Wrestling). La serie de Netflix que arrancó en 2017 imagina cómo fue el nacimiento de aquel programa, con un grupo de mujeres, actrices, modelos, cantantes y deportistas que buscaban hacerse un hueco en el mundo del espectáculo mientras tratan de abrirse camino en la vida. La primera temporada se desarrolla durante la preparación del capítulo piloto del programa. La segunda entrega sigue las dificultades para mantener en antena el espacio. Ya está renovada para una tercera tanda de capítulos.

Bojack Horseman

Siempre es interesante, dramáticamente hablando, la historia de la estrella de Hollywood que tras un éxito puntual, años después, vive de las rentas y no consigue que su vida personal evolucione y se queda estancado en un mundo superficial de alcohol y drogas. Y si lo interpreta un caballo de dibujos animados, más. Bojack Horseman es un retrato ácido y nada complaciente con los entresijos del mundo televisivo de Los Ángeles. Lo borda.

UnReal

Serie de ficción ambientada en la trastienda de un programa de citas al estilo del estadounidense The Bachelor, en el que un soltero busca su pareja perfecta entre un grupo de candidatas que convive en una casa mientras se suceden las citas tras las que él va descartando concursantes. En UnReal las protagonistas son dos de las productoras del programa, que mueven los hilos para que el reality se dirija hacia un lado u otro en función de los intereses de la cadena. Una de las creadoras de la serie, Sarah Gertrude Shapiro (la otra es Marti Noxon), trabajó durante tres años en The Bachelor y ha contado la pesadilla que fue para ella ese trabajo. UnReal se ha despedido recientemente tras cuatro temporadas en antena (en España solo se emitió la primera en Neox).

Episodes

Altas dosis de metatelevisión en esta serie protagonizada por Matt LeBlanc interpretándose a sí mismo. O más bien, al hombre que los espectadores de Friends pensamos que es Matt LeBlanc. Dos guionistas de éxito en Reino Unido llegan a Los Ángeles para adaptar su serie. Pero entre los múltiples obstáculos que se encontrarán se encuentra la imposición de un protagonista (LeBlanc) que no les convence nada. Con este punto de partida se desarrolla esta comedia que contó con cinco temporadas (2011-2017) y que aprovecha para mostrar las bambalinas de la televisión, los engranajes de las cadenas y reírse del mundo televisivo.

30 Rock / Rockfeller Plaza

Tina Fey es la creadora de esta serie ambientada en la trastienda de un programa de sketches del estilo de Saturday Night Live. De nuevo, mucha metatelevisión, guiños al mundillo y referencias catódicas con un humor muy particular. La cadena NBC mantuvo la serie entre 2006 y 2013, mientras que en España se pudo ver de forma intermitente y compleja bajo el título Rockefeller Plaza. Alec Baldwin, Tracy Morgan, Jane Krakowski y Jack McBrayer, entre otros, acompañaban a Fey en el reparto fijo de la serie, que contó con innumerables cameos.

Sports Night / Studio 60 / The Newsroom

Esta es la trilogía de series del guionista y productor Aaron Sorkin. La primera es una comedia que emitió la cadena ABC entre 1998 y 2000 sobre un programa deportivo de televisión. Pese a ser cancelada tras dos temporadas, obtuvo un premio Emmy a Mejor guion. La única temporada de la excelente Studio 60 on the Sunset Strip (2006-2007) la emitió NBC y en ella se contaba los entresijos de un programa de humor y sketches tipo Saturday Night Live. En The Newsroom, Sorkin se pudo más serio y durante tres entregas en HBO (2012-2014) mostró el trabajo que hay detrás de los informativos de las cadenas más importantes.

The Hour

En 2011, y siguiendo la estela estética de Mad Men, la británica BBC estrenó esta serie ambientada en un informativo televisivo de 1956, con sus periodistas que luchan por la verdad a toda costa y redacciones en las que reina el humo del tabaco y el alcohol. La historia, que contó con dos temporadas y estaba protagonizada por actores como Dominic West, Ben Whishaw, Romola Garai, Anna Chancellor u Oona Chaplin, sigue a un grupo de periodistas en la puesta en marcha de un programa informativo en los momentos previos a que arranque la guerra de Suez.

Dream On

Antes de Friends, sus creadores dieron a luz en HBO la comedia Dream On (1990-1996), en la que un editor de libros divorciado (Brian Benben) expresaba sus sentimientos al espectador a través de clips de antiguos fragmentos de televisión, series y programas, en blanco y negro. Un recordatorio constante de la importancia de la tele en nuestras vidas personales. Dream On también se convirtió en una de las primeras sitcoms en mostrar desnudos y lenguaje obsceno sin cortarse mucho. A destacar su excelente intro:

Dead Set

El apocalipsis zombi se desata en el mundo y los únicos supervivientes son los concursantes de Gran Hermano. ¿Qué puede salir mal? Antes de crear Black Mirror, Charlie Brooker firmó en 2008 esta serie de cinco capítulos que traslada la lucha por la supervivencia en un mundo infestado de zombis a una noche de expulsión en la casa de uno de los realities más famosos. Mientras el caos se desata fuera, los habitantes de la casa permanecen ajenos a todo… hasta que los zombis, muy rápidos, ruidosos y hambrientos de vísceras, llegan a la casa. No apta para estómagos débiles.