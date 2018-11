No deja de ser paradójico el hecho de que una serie que pretende reflejar la cotidianeidad sea considerada experimental y las que se basan en la imaginación extrema se acepten con normalidad. Forever (Amazon), la de 2018 y no la de 2014, que nada tienen que ver, muestra la vida de un matrimonio tras 12 años de convivencia, por más que a partir del primer capítulo la situación se complique, aunque no así su anhelo de seguir anclada en lo común.

La clave de ese anhelo son los diálogos de todos cuantos aparecen en los ocho capítulos de su primera temporada, que nunca exceden de 30 minutos. Son conversaciones conscientemente banales, propias de quienes llevan 12 años casados y que han convertido la rutina en la estrella de la casa. En alguna medida se podrían enclavar entre los diálogos de Woody Allen y los del Tarantino de Pulp Fiction, sobre todo en la conversación que mantienen Travolta y Samuel L. Jackson a propósito de las hamburguesas.

Nuestra pareja vive confortablemente en Riverside, California. Un barrio de viviendas unifamiliares (las que cantó Pete Seeger en su Little Boxes), con hábitos casi inamovibles que bordean el aburrimiento. Algo extraordinario ocurre en una escapada para esquiar y con unas nueces de macadamia, que no destriparemos, lo que no evita esa constante necesidad de diseccionar las relaciones amorosas desde lo cotidiano. June y Oscar (Maya Rudolph y Fred Armisen), curtidos en Saturday Night Live, no están dispuestos a renunciar a sus charlas intranscendentes por extraño que sea su entorno, con un inciso en su sexto capítulo en el que los protagonistas ceden el puesto a una desgarradora historia de amor entre Sarah y Andre, una asiaticamericana y un afroamericano.

Una interesante y curiosa serie que cubre todo el espectro de la crítica, desde “una de las mejores series del año”, para Hank Stuever, de The Washington Post, hasta un “resulta confusa” para Caroline Framke, de Variety.