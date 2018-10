La vida de un periodista contemporáneo

En los últimos 50 años, Iñaki Gabilondo (San Sebastián, 76 años) siempre ha estado ahí para contar lo que ocurría. Cuando en 1970 tiene lugar el Proceso de Burgos, él dirige Radio San Sebastián con solo 27 años. Cuando Franco muere, está al frente de Radio Sevilla, emisora a través de la que Queipo de Llano daba sus discursos. Cuando se produce el intento de golpe de estado del 23-F, él dirige los informativos de Televisión Española y se pone por primera vez ante una cámara. En el programa de la cadena SER Hoy por hoy, que dirigió entre 1986 y 2005, contó la actualidad a diario desde primera hora de la mañana. Todavía hoy sigue tratando de entender y explicar el mundo, haciendo preguntas y escuchando.

El documental Iñaki Gabilondo. El afán por entender, que estrena mañana La 2 (21.30) dentro de la serie Imprescindibles, se acerca al periodista desde "la contemporaneidad con su tiempo", como cuenta Elena Sánchez Caballero, directora junto a Juanma Jiménez de esta producción. "El propio Iñaki dice que de profesión debería ser contemporáneo, porque aunque todos los periodistas contamos el tiempo que nos ha tocado vivir, en su caso le ha pillado o bien por datos biográficos o por su posición profesional, en un lugar privilegiado y muy contemporáneo", añade Sánchez Caballero a EL PAÍS.

Grabada en San Sebastián, Sevilla y Madrid, la película recorre la vida personal y profesional del periodista con el testimonio de familiares, amigos y compañeros, además de material documental inédito como fotos de su infancia o imágenes del archivo de RTVE. "Me ha sorprendido descubrir que es una persona enormemente tierna, muy cariñosa, con sentido del humor, y que tiene el lado femenino de la personalidad muy desarrollado: habla como hablamos las chicas, habla de sentimientos, de lo guapa que te ve, lo bien que te sienta el pelo...", ríe Sánchez Caballero.

De esa parte personal más desconocida del periodista, la directora del documental y actual secretaria general de RTVE destaca cómo el propio Gabilondo recuerda que fue un joven "de mano larga" que "daba muchas leches" para mantener el orden entre sus hermanos, ocho y todos menores que él. También se describe como un hombre irascible: "Parece que cuando saca a pasear el mal genio, más vale que te pille lejos. Pero esto no he podido contrastarlo con sus amigos y compañeros de trabajo, es una confesión suya y me sorprende", reconoce Sánchez Caballero, que agradece al protagonista de este documental su implicación en el proyecto y la paciencia que tuvo durante la grabación. "Él es un hombre de directo y suele valer la primera toma de lo que diga. Pero las imágenes para una película requieren un cuidado especial, se rueda con mucha pulcritud, y al principio le costaba entender que repitiéramos ciertas tomas. Cuando lo comprendió, colaboró mucho y dio muestras de paciencia, y no parece una persona paciente, así que se lo agradezco enormemente".

Para la directora del documental, lo más complicado ha sido tener que reducir a una hora todo el contenido que había recopilado. "Ha sido muy doloroso en esta ocasión tener que descartar cosas, porque dispongo de material muy bueno para haber hecho una serie de vida y milagros de Iñaki Gabilondo". En esa serie imaginada, uno de los capítulos estaría dedicado a la calle Txurruka, 5, de San Sebastián, "donde se criaron estos nueve hermanos con unos padres que trabajaban muy duro en una carnicería, en una España de posguerra. Era una casa enormemente generosa, donde llegaron a vivir 20 personas y donde todo se compartía y donde era esencial el valor del trabajo y el esfuerzo". Otro episodio estaría dedicado al 23-F, otro a Hoy por hoy... La historia de un periodista contemporáneo.