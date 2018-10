¿Qué ver hoy en TV? | Domingo 7 de octubre de 2018

6.00 / Movistar MotoGP

Una variada jornada deportiva

Los primeros en saltar a escena serán los pilotos del Mundial de motociclismo (Moto 3 a las 6.00; Moto 2, a las 7.20, y Moto GP, a las 9.00, en Movistar MotoGP). Los pilotos de fórmula 1 (Movistar Fórmula 1, 7.20) tendrán una cita en Suzuka. Y por último el fútbol, con los choques Atlético Madrid-Betis (beIN LaLiga, 16.15), Espanyol-Villarreal (beIN LaLiga, 18.30), Sevilla-Celta (beIN LaLiga 1, 18.30) y Valencia-Barcelona (Movistar Partidazo, 20.45).

21.30 / La 2

Vuelen los ‘Imprescindibles’

Imprescindibles tendrá en este trimestre a protagonistas como Iñaki Gabilondo, Chiquito de la Calzada, María Pagés, María Moliner, Javier Reverte, Fernando Savater o Paco Martínez Soria. Y en 2019, nombres como Sara Montiel, Eugenio, Rubén Darío o la segunda entrega de ‘Las Sin Sombrero’. La temporada comienza con ‘La línea de la sombra. Alberto García Alix’, retrato descarnado sobre la fotografía y la vida de uno de los mejores fotógrafos españoles (premio Nacional de Fotografía 1999 y maestro del blanco y negro, del retrato y del estudio social).

21.30 / Cuatro

Jesús Calleja se pasea por El Hierro

Estudiar el comportamiento de los zifios, un desconocido cetáceo que vive en aguas próximas a la isla de El Hierro, un entorno privilegiado por su biodiversidad y sus condiciones climáticas. Esta es la misión principal de Jesús Calleja en la nueva entrega de Volando voy. Además de los paisajes de la tierra, la isla está rodeada de una fauna y una flora marinas excepcionales y tiene uno de los mejores fondos de de Europa para bucear. Calleja se sumergirá en sus aguas filmando una buena muestra de meros, morenas y bancos de peces.

22.00 / Movistar Estrenos

‘¿Estamos solos?’

I Think We’re Alone Now. Estados Unidos, 2018 (93 minutos). Director: Reed Morano. Intérpretes: Peter Dinklage, Elle Fanning, Charlotte Gainsbourg, Paul Giamatti.

Galardonado en el Festival de Sundance (Premio Especial del Jurado, excelencia en filmación) y con una cuidada y nostálgica estética se presenta este original y evocador drama posapocalíptico. En su segundo largometraje para la gran pantalla, Reed Morano dirige al ganador del Globo de oro Peter Dinklage (Juego de tronos) y a la jovencísima Elle Fanning (hermana menor de la también actriz Dakota Fanning) en esta original historia marcada por el misterio que envuelve a los dos personajes.

22.05 / La 1

Dulce noche, en ‘MasterChef’

La noche de MasterChef Celebrity empezará con postres. Tendrán que reproducir cinco creaciones del maestro pastelero Xano Saguer, con los consejos de Oxana (MasterChef 6). En Tarragona, que acogió este año la XVIII edición de los Juegos del Mediterráneo, cocinarán un menú para 80 deportistas de élite, participantes en la competición. Y en la eliminación prepararán menús de estrellas Michelin para servir a bordo de un avión.

3.30 / Fox

Novena entrega de ‘The Walking Dead’

Esta novena temporada de The Walking Dead llega con novedades, como el anuncio de Andrew Lincoln durante la presentación de la temporada en el Comic Con de San Diego, cuando confirmó que la novena será la última temporada de su personaje en la serie. Lo que vaya a pasar con Rick Grimes solo lo saben sus creadores. Además, como viene siendo habitual a lo largo de los últimos años en España, Fox dará la oportunidad a los seguidores de la serie de verla en un pase especial esta madrugada.