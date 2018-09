¿Qué ver hoy en TV? | Domingo 30 de septiembre de 2018

21.30 / Cuatro

‘Volando voy’ llega a Penelles, en Lleida

Jesús Calleja, al frente de Volando voy, viaja a Penelles, un pueblecito de Lleida que ha sido el centro social de la comarca de la Noguera a lo largo de 40 años. Su secreto era el cine Kursaal, al que acudían vecinos de los municipios colindantes. Los elevados costes de los métodos de proyección digital lo llevaron al cierre, pero, ahora, el programa se embarcará en la aventura de su rehabilitación y reinauguración.

22.00 / TCM

Un tranvía llamado deseo

A Streetcar Named Desire. EE UU, 1951 (120 minutos). Director: Elia Kazan. Intérpretes: Marlon Brando, Vivien Leigh, Kim Hunter, Karl Malden.

Los tormentos que alimentan la memorable obra de Tennessee Williams viven en la pantalla gracias al gran Elia Kazan, que crea una película fascinante que excava en el desván de las pasiones. Enfundado en su camiseta, Marlon Brando se convierte en icono de una de una huracanada carnalidad mientras obliga a una neurótica Vivien Leigh a asomarse a sus desgarradas pesadillas interiores, en el decadente y asfixiante sur de Estados Unidos. Kazan descarga un aluvión de imágenes hirientes, amargas y desesperadas, entre las que hace florecer destellos de inaudita poesía. Una obra indiscutiblemente maestra.

22.05 / La 1

‘MasterChef’ recibe la visita de Los Javis

Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis, visitarán esta noche a los concursantes de MasterChef Celebrity en la prueba de eliminación del programa. Antes de ello, los aspirantes habrán afrontado una prueba frente al chef Roberto Ruiz, que les mostrará las delicias de la gastronomía mexicana, y se habrán trasladado a León, ciudad que ostenta la Capitalidad Gastronómica 2018, para cocinar frente a su magnífica catedral.

22.10 / AMC

La teoría del todo

The Theory of Everything. Reino Unido, 2014 (120 minutos). Director: James Marsh. Intérpretes: Eddie Redmayne, Felicity Jones.

La teoría del todo recrea, con un asumido acercamiento al género del melodrama, la vida de Stephen Hawking, tanto sus logros científicos como sus relaciones personales, dando especial relevancia al vínculo con su primera esposa. Eddie Redmayne, por entonces un actor casi desconocido, ofrece un trabajo memorable, pero también lo hace, aunque su labor resulte menos espectacular, Felicity Jones, que encarna con asombrosa convicción el profundo amor hacia alguien inexorablemente incapacitado.

22.30 / La 2

María (y los demás)

España, 2016 (90 minutos). Directora: Nely Reguera. Intérpretes: Bárbara Lennie, José Ángel Egido, Pablo Derqui, Vito Sanz.

El luminoso debut de la joven cineasta Nely Reguera, que ya había llamado la atención con su corto Pablo como alumna de la ESCAC, traza el sencillo, pero profundo, retrato de la soledad de una mujer. Una película admirable, madura, insólita en una debutante, de delicada puesta en escena, que extrae significados y sensaciones de cada imagen.