¿Qué ver hoy en TV? | Domingo 23 de septiembre de 2018

15.45 / Cuatro

Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. EE UU, 2003 (136 minutos). Director: Gore Verbinski. Intérpretes: Johnny Depp, Keira Knightley, Geoffrey Rush, Orlando Bloom.

La primera aventura del capitán Jack Sparrow supuso una contundente combinación de suspense, efectos especiales y pinceladas románticas, que recuperaba en cierto modo el aroma de los viejos clásicos. Un espectáculo más que digno, y en ocasiones notable, que deja algunas imágenes memorables apoyadas en el carisma de Johnny Depp y el gran talento interpretativo de Keira Knightley.

20.00 / Movistar Drama

La cuadrilla

The Navigators. Reino Unido, 2001 (92 minutos). Director: Ken Loach. Intérpretes: Dean Andrews, Thomas Craig, Joe Duttine.

Para comenzar el nuevo milenio, Ken Loach filmaba un nuevo puñetazo a la cara triunfante de la Inglaterra de Thatcher. La cuadrilla es un espléndido y durísimo esbozo de las vidas de unos trabajadores ferroviarios enfrentados a la desesperanza y la precariedad. Loach lanza desde la pantalla una lección de cine, un filme colérico y batallador que despoja a la acción de una progresión dramática visible para mostrar casi un paréntesis en las vidas de sus personajes, al que se permite acceder al espectador, que deduce pronto que hay un antes y un después tan dramáticos, tan desoladores, como el presente que Loach le autoriza a mirar.

20.45 / Movistar Partidazo

El Barça recibe al Girona en la Liga

La quinta jornada de la Liga de fútbol incluye hoy cuatro partidos. Movistar Partidazo emitirá, a las 20.45, el duelo que protagonizan Barcelona y Girona en el Nou Camp. Por su parte, BeIN LaLiga ofrecerá los otros tres encuentros: en horario matinal llegará el Levante-Sevilla (12.00). Seguidamente, el Villarreal y el Valencia medirán sus fuerzas a las 16.15, y el Betis y el Athletic se enfrentarán a las 20.00.

22.05 / La 1

Saúl Craviotto vuelve ‘MasterChef’

En la primera prueba de esta noche, los concursantes de MasterChef Celebrity recibirán la visita de Saúl Craviotto, ganador de la pasada entrega del programa, y deberán reproducir algunos de sus platos. La prueba de exteriores tendrá lugar en la costa de Cádiz con la presencia del chef Ángel León y con el atún rojo de almadraba como protagonista. Para terminar, en la eliminación llegará una de las pruebas clásicas del concurso, la subasta.

22.30 / La 2

Truman

España, 2015 (108 minutos). Director: Cesc Gay. Intérpretes: Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi.

Después de filmar obras maestras como En la ciudad, Ficción y Una pistola en cada mano, Cesc Gay encontró al fin el éxito popular gracias a esta película en la que, fiel al estilo de su cine, presenta un emotivo retrato de personajes que se mueve entre lo tierno y lo amargo. Truman no se asoma a la desolación que presidía En la ciudad ni al desgarro presente en Ficción, sino que atrapa un tono de comedia amable (aunque llena de aristas), arropada por un exquisito guion cuyos diálogos viven con asombrosa veracidad en los rostros, los gestos y las palabras de Ricardo Darín y Javier Cámara.