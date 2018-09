¿Y si hubiera un atentado yihadista en Bilbao?

Un atentado yihadista en el casco viejo de Bilbao que deja siete víctimas mortales y una treintena de heridos sirve como punto de partida de la serie La víctima número ocho. Con ella, las cadenas públicas autonómicas vasca y madrileña, ETB y Telemadrid, se unen a Globomedia en una coproducción que se estrenará esta temporada en ambos canales y que se ha presentado este viernes en el FesTVal de Vitoria.

Tanto Maite Iturbe, directora general de ETB, como Juan Pablo López, director general de Telemadrid, coinciden en destacar la “necesidad” de ambas cadenas autonómicas por apostar por la ficción de calidad. Sin embargo, cuestiones de presupuesto ha hecho que en los últimos años no haya existido. “La Comunidad de Madrid es uno de los mayores centros de consumo de series del estado, y Telemadrid no produce series desde hace 14 o 15 años. Creemos que es el camino para recuperar el afecto de los madrileños hacia la televisión pública”, dice López. “Integrar la ficción en nuestra parrilla es vital”. Telemadrid trabaja en un segundo proyecto de ficción que presentará en los próximos días, como apunta su director general.

Ambos directivos definen la serie como “valiente” por el tema que aborda. Para su creador, Marc Cistaré, los guionistas y creativos tienen la obligación de ser valientes. “Lo que tiene mérito no es que lo seamos nosotros, sino que las cadenas apuesten por productos así”, dice. “Llevaba tiempo queriendo abordar un tema como este del terrorismo y su onda expansiva”, añade Cistaré. “Cuando me preguntan por qué este tema, respondo por qué no. Creo que no hay historia que no se pueda contar si es con profesionalidad”, prosigue.

El rodaje de los ocho capítulos que componen esta serie tuvo lugar en Bilbao y Madrid y se concentró en solo dos meses. La trama parte del atentado para seguir la historia desde el punto de vista de víctimas y verdugos con tono de thriller, además de la investigación policial para atrapar a los responsables de la matanza. Entre las localizaciones en las que se ha rodado se encuentran el puente colgante de Bizkaia, el Hospital Universitario de Basurto, el Edificio IDOM o el antiguo campo de tiro de Galdakao, mientras que en Madrid la grabación se trasladó a los barrios de Lavapiés y Latina.