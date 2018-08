¿Qué ver hoy en TV? | Martes 28 de agosto de 2018

16.05 / La 1

Final en alto en la etapa de la Vuelta

Los corredores de la Vuelta abandonarán en esta jornada las tierras malagueñas y llegarán a Granada. La cuarta etapa de la ronda ciclista se desarrolla a lo largo de 161,4 kilómetros e incluye dos puertos de primera categoría. El primero, el Alto de la Cabra Montés, llegará tras haber disputado 66 kilómetros. En el segundo, inédito en la Vuelta, se ha instalado la meta: el puerto de Alfacar, en la granadina sierra de la Alfaguara.

22.00 / Movistar Xtra

Jeanette, la infancia de Juana de Arco

Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc. Francia, 2017 (107 minutos). Director: Bruno Dumont. Intérpretes: Lise Leplat Prudhomme, Jeanne Voisin, Aline Charles, Lucile Gauthier, Victoria Lefebvre.

Rodada en escenarios naturales, con intérpretes no profesionales y una pasmosa austeridad de planos. Así nace esta mirada a una joven Juana de Arco, que entre delirios místicos se descubrirá a sí misma como futura heroína de la patria. Pero hay más. La osadía de Bruno Dumont convierte el filme en una suerte de ópera rock que se mueve entre el trip hop y el death metal, adornada con agresivos toques de comedia cruel que recuerdan a Voltaire. Con esta amalgama, Dumont logra lo imposible: que el espectador siga un relato teológico a ritmo de headbanging.

22.40 / Antena 3

Indiana Jones y el templo maldito

Indiana Jones and the Temple of Doom. EE UU, 1984 (109 minutos). Director: Steven Spielberg. Intérpretes: Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan.

Tras el éxito de En busca del arca perdida, la segunda cita con las aventuras de Indiana Jones se convierte en un castillo de fuegos artificiales. Por descontado, el guion acumula baches narrativos. Pero es obligatorio reconocer que Spielberg rueda con nervio y fabrica algunos momentos brillantes, como la persecución de las vagonetas en el laberinto de túneles. Con todo, lo mejor del filme llega en su inicio, con un primoroso homenaje al cine musical clásico.

22.45 / Cuatro

‘9-1-1’ cierra su primera temporada

Varias tramas animan el último episodio de la primera temporada de la serie 9-1-1. El equipo de emergencias de Los Ángeles deberá ayudar a un ciudadano en un accidente doméstico e indagar en la supuesta muerte de un vidente y en un horrible accidente de moto. Mientras tanto, Bobby se abre al mundo de las citas, Buck se enfrenta a algunas acciones de su pasado y Athena trata de iniciar una nueva vida.

23.05 / Cine Ñ

En un mundo libre

It's a Free World. Reino Unido, 2007 (113 minutos) Director: Ken Loach. Intérpretes: Kierston Wareing, Juliet Ellis, Leslaw Zurek, Joe Siffleet.

Hace algunos años que el cine vivo y comprometido de Ken Loach ha perdido cierto prestigio crítico. Será que habla alto y claro o que no se ha atendido a películas de la talla de Yo, Daniel Blake y Jimmy's Hall, por citar solo sus dos últimos filmes. En un mundo libre hurga en la podredumbre del ser humano, en las mezquindades de los trabajos basura, de las subcontratas, de la explotación de la mano de obra barata generalmente inmigrante... Y no cede en el momento de mostrar a su protagonista como parte activa y amoral del mismo sistema que detesta. Sólo cabe desear que a Loach se le siga criticando, pero que filme cientos de películas más.