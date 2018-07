Más allá de Edimburgo

Solo 10 espectadores caben en esta función. Al entrar, el público es conducido a una antecámara oscura para quitarse los zapatos y los calcetines y ponerse impermeables. Después pasa a otra habitación que simula ser un cementerio. Ahí cada uno debe elegir una tarjeta con un nombre en árabe, dirigirse a la lápida donde está grabado ese nombre y tumbarse sobre ella para escuchar la historia de quien supuestamente está enterrado ahí, que le llega susurrada desde debajo de la tierra. Son 10 relatos diferentes, pero todos reales: reconstruyen las vidas de 10 activistas sirios muertos en enfrentamientos con el régimen de El Asad.

Gardens Speak es el título de este espectáculo ideado por la libanesa Tania El Khoury. Se estrenó en 2013 en Londres y desde entonces no ha dejado de viajar por todo el mundo. “Es una experiencia emocionalmente desgarradora”, escribió el crítico de The New York Times cuando el montaje pasó por Estados Unidos el año pasado. Y sigue de gira: durante toda esta semana puede verse en el Festival de las Artes de Galway, uno de los grandes acontecimientos culturales del verano europeo, más modesto y menos conocido que el que cercano de Edimburgo, pero de gran prestigio por su exquisita programación, que se compone tanto de obras que han triunfado en escenarios internacionales como de estrenos propios. Galway, una pequeña ciudad irlandesa de 75.000 habitantes, triplica su población durante su celebración.

El festival se inauguró el lunes pasado con el estreno absoluto de la obra Incantata, escrita por el poeta Paul Muldoon, en la que repasa su relación de amor con la artista Mary Farl Powers, fallecida a los 43 años. Esta semana, además de Gardens Speak, se presentarán obras de conocidas compañías como la australiana Circa, referente del circo contemporáneo.

Festival Internacional de las Artes de Galway (Irlanda). Hasta el 29 de julio.