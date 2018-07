Guía para el Huercasa Country Festival 2018

Steve Earle & The Dukes cierran la quinta edición del Huercasa Country Festival, que se celebra los próximos 6, 7 y 8 de julio en Riaza (Segovia). El festival que organiza y patrocina la empresa hortofrutícola Huercasa contará también con John Hiatt & The Goners, incluyendo al legendario guitarrista Sonny Landreth. Desde la organización aseguran que están ante la propuesta "más ecléctica y vigorosa" de sus cinco ediciones.

La apertura llegará el viernes con la visita de Jaime Wyatt, la gran esperanza del Country californiano, luego será el momento de The Cadillac Three, el mejor Southern rock llegados desde Nashville. Y como cierre a la primera jornada será el turno de John Hiatt, el legendario cantante y compositor de Country-blues, junto a The Goners y la inclusión de Sonny Landreth, el llamado “rey del Slydeco”.

Stephanie Quayle.

El sábado abre Stephanie Quayle, que se ha convertido en la nueva voz femenina del Country y ha hecho de su vida una verdadera road-trip, añorando siempre los espacios abiertos y la vida del campo. Le seguirán, desde la tejana ciudad de Austin, The Band Of Heathens, ellos son Country rock con síntomas de psicodelia. Steve Earle & The Dukes y su homenaje al Outlaw Country serán los encargados de encabezar el cartel y cerrar las actuaciones en el campo de fútbol de Las Delicias.

Como en ediciones anteriores, se mantendrán las actividades paralelas que tanto ambiente dan al festival segoviano. En esta edición, las destinadas al público infantil vuelven a tener una gran importancia, concentrándose en este recinto. Y dado el creciente éxito de las actividades de Country Line Dance, este año se va a ampliar la oferta y calidad de las mismas, extendiéndolas también al domingo día 8 de Julio, con la participación de varios de los mejores coreógrafos e instructores del panorama nacional.

Huercasa quiere mantener el carácter familiar de su festival y por ello ofrece, un año más, entrada gratuita a los menores de 16 años, siempre que vayan acompañados de un adulto. Huercasa Country Festival mantiene ese compromiso de ser diferente, fundamentalmente por sus tres parámetros esenciales: vida sana, mundo rural y música de raíces norteamericanas, especialmente, el country music, que simboliza la vida en el campo. Esos son los ases de un festival que ya se ha convertido en el mejor de España en su género.

Entradas para el Huercasa

Las entradas para cada uno de las dos tardes-noches del Festival están a la venta a través de Ticketea, con dos precios diferenciados. El viernes serán 35 euros, y el sábado 45 euros. También se puede adquirir un abono conjunto para ambas fechas por un importe de 60 euros. Las entradas físicas se podrán comprar en la Oficina Municipal de Turismo de Riaza, el Camping y la taquilla del recinto por 40 euros el viernes, 50 el sábado y 70 en el caso del abono.

Cartel del Huercasa

Cartel del Huercasa Country Festival

Plano del recinto

Recinto del Huercasa.