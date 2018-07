¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 2 de julio de 2018

12.30 / Movistar +

El mejor tenis se cita en Wiimbledon

Desde hoy y hasta el 15 de julio, las raquetas masculinas y femeninas más prestigiosas del mundo se dan cita en Wimbledon. Movistar + emite el torneo en Movistar Deportes 1 (dial 55), Movistar Deportes 2 (dial 56) y Multideporte. Los partidos disputados por españoles a partir de los octavos de final se verán también en #0 (dial 7), al igual que las semifinales y la final de ambos cuadros, masculino y femenino.

16.00 / Cuatro

Brasil-México, cruce de octavos del Mundial

La selección de Brasil se enfrenta hoy con su cruce de octavos de final en el Mundial de Rusia. Enfrente tendrá a México, clasificada como segunda de un grupo que vio cómo la vigente campeona, Alemania, era eliminada. En el combinado brasileño es duda Marcelo, que ha entrenado al margen de sus compañeros. El segundo encuentro del día, emitido por Telecinco a las 20.00, es el enfrentamiento entre Bélgica, que cuenta sus partidos por victorias, y Japón.

19.40 / TCM

De aquí a la eternidad

From Here to Eternity. EE UU, 1953 (113 minutos). Director: Fred Zinnemann. Intérpretes: Burt Lancaster, Deborah Kerr, Frank Sinatra, Montgomery Clift, Ernest Borgnine.

El director de obras majestuosas como Solo ante el peligro y Un hombre para la eternidad elabora una crítica al estamento militar apoyada en una apabullante galería de personajes, brutales unos, atormentados otros, pero marcados todos ellos por la frustración, asfixiados por un entorno opresivo: una base militar en los días previos al ataque a Pearl Harbour. Turbia, angustiosa, febril, De aquí a la eternidad vibra aún más gracias al trabajo de un reparto irrepetible y al trabajo tras la cámara de Fred Zinneman, que hace gala de un estilo visual casi transparente en el que los ajustados encuadres llenan de significado sus imágenes.

22.30 / Sundance

Sombras

Shadows. EE UU, 1959 (77 minutos). Director: John Cassavetes. Int.: Ben Carruthers, Lelia Goldoni, Hugh Hurd, Anthony Ray.

Considerada como el manifiesto de la escuela neoyorquina, la primera película dirigida por John Cassavetes propició una nueva forma de mirar en el cine estadounidense que se hermanaba, en cierto modo, con la revolución que planteaba en Francia la Nouvelle Vague: Sombras se rodó el mismo año en que Truffaut filmaba Los 400 golpes y un año antes de la llegada de Jean-Luc Godard con Al final de la escapada. Vibrante y directa, Sombras, con sus contundentes imágenes en 16 milímetros, saca la cámara a las calles y captura la veracidad de la vida y de su espejo, el cine, gracias a una sencilla historia que habla de la soledad y el racismo cotidianos. El verdadero cine independiente llevará, siempre, el nombre de John Cassavetes.

22.30 / La 1

‘MasterChef’ afronta la semifinal

En la primera prueba de la semifinal de MasterChef, los concursantes deberán reproducir los postres de cinco grandes reposteros. Más adelante, la prueba de exteriores los llevará a unos de los clubes privados para mujeres más distinguido de Madrid. Finalmente, en la prueba de eliminación se harán presentes de nuevo los dulces y los aspirantes habrán de replicar un plato del maestro chocolatero internacional Frédéric Bau.

22.40 / Telecinco

Rush

EE UU, 2013 (123 minutos). Director: Ron Howard. Intérpretes: Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde.

La enconada rivalidad entre los pilotos de fórmula 1 Niki Lauda y James Hunt sirve de base a un relato filmado con notable potencia visual que incide en el antagonismo profesional, pero también vital, de ambos. Daniel Brüh y Chris Hemsworth se transmutan con insólita veracidad en sus personajes en una obra que posee el nervio narrativo suficiente como para atraer incluso a los espectadores que no estén interesados en las carreras de bólidos.