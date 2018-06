Viene muy fresco el verano teatral barcelonés. Como es costumbre, está centrado en el Festival Grec, que este año ofrece 83 espectáculos, más o menos divididos por zonas: Grec Montjuïc abarca la programación del anfiteatro y la del Lliure, y Grec Ciutat cubre, grosso modo, el resto. Este año han reducido funciones (el anterior fueron 102), condensadas en julio, pero con una pega eterna: algunos espectáculos van a verse muy pocos días. Es el caso de Gilgamesh, la epopeya adaptada por Oriol Broggi y La Perla 29, que inaugurará el certamen con un reparto de más de 30 intérpretes y estará en el anfiteatro del 2 al 4 de julio. O del no menos esperado Kingdom, lo nuevo de Agrupación Señor Serrano, 70 minutos en torno al mito de King Kong, que estará en el Lliure el 4 y 5 de julio. También conviene reservar entradas para ver el 5 y 6 de julio, en el Sant Andreu Teatre (puro off), La plaza, de El Conde de Torrefiel, estrenada esta temporada en el Festival de las Artes de Bruselas. Volviendo al anfiteatro, el 28 y 29 llega Carousel en concert, homenaje al clásico de Rodgers & Hammer­stein, dirigido por Daniel Anglès y Xavier Torras, con más de 30 músicos y 40 cantantes, entre los que destacan Nina, Ivan Labanda y Anna Moliner. Y solo una noche, la del 31 de julio, subirá al Grec Filoctetes, de Sófocles, dirigida por Antonio Simón, con Pedro Casablanc y Pepe y Samuel Viyuela.

Para contrapesar, cuando aparezcan estas líneas ya habrán comenzado (o estarán a punto) los espectáculos que van a permanecer un mes o algo más en cartel. Elijo y resumo, porque el espacio manda. El 26 de junio debió despegar el debut de Pere Arquillué como director con Audiència y Vernissatge, las dos piezas breves de Václav Havel, que estarán hasta el 5 de agosto en la Villarroel, con Joan Carreras, Rosa Gàmiz y Josep Julien. Del 27 de junio al 5 de agosto, Mario Gas dirige en el Romea Humans (2016), de Stephen Karam, una tragicomedia familiar ganadora de cuatro premios Tony, cuyo reparto encabezan Jordi Bosch, Maife Gil y Lluïsa Castell. Por idénticas fechas estará en el Goya La resposta (Give Me Your Answer, Do!, 1997), de Brian Friel, que dirige Sílvia Munt, tras los éxitos de El preu y Les noies de Mossbank Road, con un suculento elenco: Emma Vilarasau, David Selvas, Carme Fortuny, Ferran Rañé, Àngels Gonyalons y otros. Del 28 de junio al 29 de julio, en la sala Beckett, Sergi Belbel pone en escena Una gossa en un descampat, de Clàudia Cedó: una joven se enfrenta a la muerte de su bebé nonato. Protagonizan Vicky Luengo y Maria Rodríguez. Del 28 de junio al 15 de julio, en el TNC, lo nuevo de Nao Albet y Marcel Borràs: Falsestuff. La muerte de las musas, una mezcla de thriller y comedia negra sobre un inaprensible falsificador de arte que se diría inventado por Welles. Arropan a Albet y Borràs un reparto internacional, con Jango Edwards, Diana Sakalauskaite, Sau-Ching Wong, Naby Dakhli, Thomas Kasebacher y otros. Del 5 de julio al 5 de agosto, el feliz transfer (del TNC al Poliorama) de uno de los éxitos de la temporada: La importancia de ser Frank, la comedia clásica de Oscar Wilde, en clave de musical, dirigida por David Selvas: del 5 de julio al 5 de agosto. Y tampoco hay que perderse, del 5 al 29 de julio, en la sala Muntaner, el mágico Vania montado por Rigola, con Luis Bermejo, Gonzalo Cunill, Irene Escolar y Ariadna Gil.

Del bloque Grec Montjüic he seleccionado cinco espectáculos, todos ellos en el Lliure. Del 8 al 10 de julio, Là, una nueva entrega de circo y danza de Camille Decourtye y Blaï Mateu, en Baró d’Evel. En el Espai, la sala pequeña, del 11 al 14 de julio, La revelació, de Jorge-Yamam Serrano: Javier Beltran, Cristina Gámiz y Xavier Sáez encarnan a Julian Assange, Chelsea Manning y Eduard Snowden. El 12 y 13, en la sala grande, Ombra (parla Eurídice), una adaptación del texto de Elfriede Jelinek, a cargo de la directora británica Katie Mitchell, con intérpretes de la Schaubühne de Berlín. El 20 y 21 imagino que habrá tortas para ver Belgian Rules, el nuevo espectáculo de Jan Fabre tras las 24 horas de Mount Olimpus en Madrid. En esta ocasión dura 225 minutos, trata sobre su Bélgica natal (a la que llama Absurdistán) y corre a cargo de 15 intérpretes. Y cerrando, el 29 y 30, The Repetition, Histoire(s) du théâtre (I), una indagación de Milo Rau y su International Institute of Political Murder, en torno al asesinato de un joven homosexual en la ciudad belga de Lieja. Los amantes de la danza y la música tienen también una oferta muy notable, que desbordaría esta página. Y una última recomendación: yo iría reservando ­Lehman Trilogy, de Stefano Massini, que Sergio Peris-Mencheta dirigirá en el madrileño Teatros del Canal (24 agosto a 23 de septiembre), pedazo de función que descubrió en el Grec 2016, a las órdenes de Roberto Romei, y que Peris montará en nueva versión y en clave musical.