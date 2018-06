Estos son un par de libros oportunos para los interesados en la primera limpieza étnica del siglo XXI, la que sufren los rohinyá, una minoría étnica de fe musulmana que está siendo metódicamente expulsada de Myanmar por los militares a lomos del odio azuzado por el clero budista. Ambos profundizan en el contexto político, social e histórico de una persecución que ha roto el embrujo, que ha ensombrecido lo que comenzó en 2010 como una transición modélica hacia la democracia con una Nobel de la Paz como símbolo y poder en la sombra. Rohinyá, de Alberto Masegosa, delegado de la agencia Efe para el sudeste asiático, es un libro concebido como una primera aproximación en español a los rohinyá, “la pieza que nunca ha encajado en el rompecabezas” birmano. Basado en su trabajo en la zona junto a la recopilación de fuentes en otras lenguas, se detiene en el entendimiento alcanzado para compartir el poder por la Señora y el Ejército que la mantuvo encerrada durante dos décadas, en la vertiente fundamentalista del budismo –tradicionalmente asociado al pacifismo– que generó el caldo de cultivo para la deshumanización de los rohinyá –amplificada por Facebook– y su expulsión del país.

Myanmar’s enemy within, del periodista Francis Wade, está enteramente dedicado al origen, las causas y el desarrollo de la ofensiva de las instituciones birmanas y los monjes budistas contra los musulmanes en general, que no siempre fueron unos parias, y contra los rohinyá en particular. Este freelance se esfuerza por entender y explicar cuál es el trasfondo de los ataques que emprende la mayoría budista contra la minoría musulmana a partir de 2012 en plena transición, cuando la idea que prevalece es que los birmanos, pese a ser un mosaico de étnicas, lenguas, religiones y movimientos insurgentes, están unidos contra los militares como enemigo común. Y cómo la identidad del nuevo Myanmar democrático pretende excluir a los no budistas. Su relato tiene la frescura del periodismo sobre el terreno, con muchos viajes en moto a rincones remotos para tomar té con las fuentes, combinada con una sólida base histórica.

Rohinyá, el drama de los innombrables y la leyenda de Aung San Suu Kyi. Alberto Masegosa. Catarata, 2018.112 páginas. 14 euros.

Myanmar’s enemy within: Buddhist violence and the making of the Muslim ‘Other ‘(El Enemigo interno de Myanmar: violencia budista y la construcción del ‘otro’ musulmán. Francis Wade. Zed books, 2017. 256 páginas. 14,99 libras (17,11 euros).