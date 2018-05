Elena Rivera, sobre la marcha de Ricardo Gómez de ‘Cuéntame’: “Es una decisión que le ha llevado su tiempo”

Aunque el anuncio del adiós de Ricardo Gómez de Cuéntame cómo pasó ha sorprendido a los seguidores de la serie, dentro de la producción ya eran conocedores de la decisión del actor desde hace tiempo. Una de las primeras en conocer la marcha de Gómez fue Elena Rivera. La actriz lleva 13 años interpretando a Karina en la serie de La 1. La amistad de Carlos y Karina se fue transformando en amor, una relación con acercamientos y alejamientos que ha tenido a los seguidores de la serie pendientes de su desarrollo y que en el regreso de la serie en otoño culminará en forma de boda.

"Ricardo ha cuidado mucho su adiós. Es una decisión pensada, muy madurada y que le ha llevado su tiempo. Ha hecho las cosas bien", cuenta Rivera a EL PAÍS preguntada por cómo conoció el adiós de Carlos Alcántara. "Yo me enteré porque fue él mismo el que un día, hace ya tiempo, fuera de plató y tomando tranquilamente algo por el centro de Madrid, me lo contó. Aún no lo sabía casi nadie, pero él decidió contármelo. Lo agradecí. En el fondo, es algo que a mí me toca de lleno por el personaje que interpreto en la serie. Fue un gran detalle por su parte. Para mí siempre ha sido un gran compañero", dice la actriz, que ahora protagoniza la serie La verdad en Telecinco.

Ha sido un placer compartir 13 años de historia contigo y grabar ese precioso capítulo final.

Muchísima suerte en esta nueva etapa!!! 😊😊😊 https://t.co/pWfv0wXfRD — Elena Rivera (@Elena_RiveraV) 29 de mayo de 2018

La última escena que compartirán Rivera y Gómez ya está rodado. "El final lo grabamos en Valencia hace unos días. Había mucha emoción, se palpaba en el ambiente que estábamos rodando algo importante. Es un capítulo que está a la altura de lo que merece la serie y de lo que merece el adiós del personaje", dice la actriz. "El episodio final de la temporada es de lo más bonito que hemos hecho en Cuéntame, si no el más bonito. nos esperan unos capítulos muy interesantes, con la boda de Carlos y Karina y con algunas dificultades, algo que siempre caracteriza a los Alcántara. Pero el último capítulo es precioso, está cargado de guiños a la historia de la serie, a los personajes... Ricardo ha puesto en él mucho corazón y muchas ideas. Va a emocionar y sin duda va a provocar más de una lagrimilla", añade la intérprete.

En cuanto al futuro de Karina, Rivera no ha querido pronunciarse para no adelantar nada del final de temporada. "Prefiero que los espectadores lo vean al ver el capítulo. Así que habrá que esperar un poco para saber qué pasa con Karina", remata.