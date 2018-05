¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 23 de mayo de 2018

18.45 / Sundance

Copenhagen

Dinamarca, 2014 (98 minutos). Director: Mark Raso. Intérpretes: Gethin Anthony, Frederikke Dahl Hansen.

Con la sencillez expresiva como principal arma de estilo, Copenhaguen relata casi una historia de amor: el encuentro en la capital danesa entre un joven un tanto desnortado, marcado por antiguas heridas, y una adolescente que lo obligará a madurar. Una obra llena de ternura que traza, desde el retrato de las vidas de dos personajes singulares, un apasionado relato universal.

20.50 / La 2

Pasión Vega, en ‘¡Atención, obras!’

La cantante Pasión Vega celebra sus 25 años en los escenarios con un nuevo disco, ‘40 quilates2. La artista conversará hoy con Cayetana Guillén Cuervo en ¡Atención, obras! Entre otros contenidos, el programa cultural también analizará el estreno en el Teatro Real de Madrid de ‘Die Soldaten, la primera versión escénica de la única ópera de B.A. Zimmermann, que dirige Calixto Bieito, y la adaptación teatral de la novela ‘Tiempo de silencio’, de Luis Martín-Santos, que podrá verse por primera vez sobre un escenario de la mano de Rafael Sánchez.

21.45 / Antena 3

‘El hormiguero’, con Iñaki Gabilondo

El periodista Iñaki Gabilondo acude a El hormiguero para conversar con Pablo Motos sobre su programa ‘Cuando ya no esté. El mundo dentro de 25 años’, cuya tercera temporada se estrena mañana jueves en #0, de Movistar+. En esta entrega, Gabilondo abordará asuntos como la evolución de Internet, el nuevo periodismo, los secretos del océano, la música del mañana o cómo sería un mundo imaginado por los millenials.

22.00 / TCM

Tal como éramos

The Way We Were. EE UU, 1973 (118 minutos). Director: Sydney Pollack. Intérpretes: Robert Redford, Barbra Streisand.

Pocos aficionados jóvenes recuerdan a Sydney Pollack, más allá del éxito de Memorias de África. Un cineasta que rodó maravillas como Las aventuras de Jeremiah Johnson y Yakuza. También el director que embarcó a Redford y Streisand en Tal como éramos, en su día casi una película de culto. Un viaje en el que ambos se aman y se odian a lo largo de 30 años, mientras enfrentan sus opuestas convicciones políticas. Y aunque es cierto que la estética del filme puede resultar hoy un tanto relamida, en sus imágenes vive la pasión de un cineasta que dio lustre al cine stadounidense de los setenta, década que encumbraría a autores como Coppola, Scorsese, Lumet o Cimino. Casi nada.

22.30 / La 1

Una foto peligrosa, en ‘La otra mirada’

La desazón se hace presente entre las alumnas de la academia de La otra mirada, en un capítulo que relata cómo el hallazgo de una comprometida foto de Roberta en la fiesta de los Peralta abre un duro enfrentamiento entre las alumnas. Mientras tanto, Flavia hará frente a sus problemas, ya que se anuncia su compromiso con Enrique, el hijo de una de las familias más pudientes de la ciudad.

0.40 / Movistar DCine

Los Commitments

The Commitments. EE UU, 1990 (114 minutos). Director: Alan Parker. Intérpretes: Robert Atkins, Maria Doyle, Andrew Strong, Jimmy Doyle.

El efectista Alan Parker logró las imágenes más sinceras de toda su carrera gracias a dos películas musicales: Fama y The Commitments. En esta última, el cineasta abandona su habitual sensacionalismo visual para relatar la sencilla, pero emocionante, historia de una banda de soul de Dublín y consigue un soberbio ejemplo de cine musical, de voz quebrada. Sus imágenes arropan con sorprendente veracidad a un reparto desconocido, entregado al relato con un ánimo tan visceral como entrañable.