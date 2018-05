‘La catedral del mar’ se alza en televisión

Más de seis millones de lectores en más de 40 países ya conocen la historia de Arnau Estanyol. Ahora la novela de Ildefonso Falcones La catedral del mar (2006) quiere extender su éxito a la televisión. Antena 3 estrena este miércoles (22.40) la serie de ocho capítulos en la que ha tratado de recrear la historia recogida en las páginas de la novela. "Es una de las adaptaciones más fieles que se pueden hacer. Queríamos que el público viera la novela en imágenes, no ponernos por encima de la novela", dice Jordi Frades, director de esta coproducción de Atresmedia Televisión con Diagonal TV, La Catedral del Mar A.I.E, Televisió de Catalunya y Netflix, donde se podrá ver a partir de septiembre.

Trasladar las más de 600 páginas del libro y convertir en imágenes la historia de ascenso social de Arnau en la Barcelona del siglo XIV ha sido un camino largo que comenzó hace unos cuatro años, como explica Rodolfo Sirera, responsable de la adaptación y que ha trabajado con los guionistas Sergio Barrejón y Antonio Onetti. Pero también ha sido "uno de los procesos más tranquilos y menos traumáticos de todos los trabajos que he hecho", recuerda Sirera. "Hicimos muchas versiones para encontrar el ritmo adecuado, para solucionar problemas de producción, porque hay cosas que escribes y son muy bonitas pero luego no funcionan... El proceso acabó hace casi dos años, cuando empezó la grabación, y ya no ha habido más problema, cosa rara", continúa.

Sirera destaca que los capítulos duren 50 minutos. "Es el camino natural, donde se pueden contar las historias bien, sin forzar, sin meter tramas que no sirven y que lo único que hace es ralentizar la trama principal".

Falcones ha permanecido al margen de la adaptación. "Hicimos una primera valoración y vimos que el guion reflejaba lo que era la novela, y a partir de ahí les tocaba a ellos. El trabajo de un escritor y unos guionistas son perspectivas muy diferentes, no nos hubiéramos puesto de acuerdo", dice Falcones a EL PAÍS. Tras ver los dos primeros capítulos, el autor se muestra satisfecho con el resultado: "Es una gran serie. Hay que mirarla con apertura, porque lo que uno no puede pretender es que todo lo que ha hecho él quede reflejado en un medio totalmente diferente, con otros recursos, otro tempo, otra forma de presentarse ante el espectador, que no son lectores. Pero si esto lo hubieran trasladado a una película de dos horas hubiera sido muy diferente, pero en ocho capítulos era suficiente para que el lector vea reflejado de forma seria y atractiva lo que leyó".

En el reparto destacan nombres como los de Aitor Luna, Michelle Jenner, Silvia Abascal, Pablo Derqui, Ginés García Millán, Daniel Grao o Josep María Pou. "Me parece fantástico. No son como yo pensaba. Soy una persona bajita y mis ídolos son bajitos, y a Arnau no me lo imagino como Aitor Luna. Pero hay mucha gente entre los millones de personas que lo han leído que serán altos y se lo imaginarán alto. Han hecho un trabajo espléndido, es cuestión de acostumbrarse, y a los cinco minutos uno ya sabe que ese señor es Arnau y estará acostumbrado a identificarlo como Arnau", cuenta el escritor.

Frades define la novela como "muy cinematográfica", lo que ha hecho más fácil su adaptación. Falcones opina que su obra "no se pierde en consideraciones y va planteando al lector constantemente una serie de tramas de amor, odio, pasión, venganza, sexo, y en cada página va pasando algo. Una novela tiene que conseguir que el lector participe de ella. Yo no intento enseñar a nadie, no pretendo dar una lección a absolutamente nadie, lo único que me gusta es que los lectores se diviertan, se entretengan y pasen un buen rato con mis libros. Una vez que se introducen en la novela y la viven, ya tienen esa imagen que es comparable a lo que puede ser el cine o la televisión".

Aunque La catedral del mar se plantea como una miniserie cerrada, ya que narra todo el contenido del libro, Falcones publicó hace dos años una continuación, Los herederos de la tierra. ¿Habría opción de que también se convirtiera en serie? "Está teniendo mucho éxito en el mercado literario, así que ya me dirán. Siempre se hablan cosas, pero de momento, haber, no hay nada", responde el escritor. Por si acaso, Sirera ya lo ha leído para tener trabajo adelantado.