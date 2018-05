La semana pasada acabaron dos series que llevaban tiempo en nuestra pantalla: New Girl y Érase una vez. Sin fanfarria ni publicidad. Un tanto olvidadas e incluso caducadas. Como dando por hecho que su muerte (una que se llevaba tiempo pidiendo) solo significa que queda una semana menos para que ambas revivan.

Es un síntoma de los tiempos, de una ficción a veces infantilizada y políticamente correcta. Ya no sabemos cómo aceptar la muerte. Ni siquiera desprendernos de un producto cultural. Cualquier serie que tuviera un mínimo éxito en un pasado cercano amenaza con volver, mientras que el cine tira de lo serializado para no acabar nunca. Así ocurre con Star Wars, que continuará hasta que nos aburramos de precuelas, spin-offs y series derivadas por una galaxia muy lejana. Ni siquiera el éxito cinematográfico del año es totalmente una película, con comienzo, nudo y final. Vengadores: Infinity War no es una historia completa, sino dos horas y 40 minutos que terminan a la mitad. El continuará satisface más que el The End.

A partir de septiembre volverán Embrujadas (ahora interraciales), la geriátrica Murphy Brown (finiquitada hace dos décadas), Magnum PI (sin bigote y latino) y Last Man Standing, que no ha pasado ni un año en criogenización. Se unirán a Roseanne, Madres forzosas, Will y Grace, Dinastía y Prison Break. Y seguro que olvidamos alguna. Solo tiene que pasar el suficiente tiempo para que el espectador olvide que ya había tenido suficiente de aquellas series. Loco por ti planea su vuelta y David E. Kelley habla de si es el momento de Ally McBeal: "lo tendría que escribir una mujer". Porque en tiempos del #MeToo la abogada neurótica que busca encandilar a su ex casado sonaría hoy a versión machista y anticuada de la ex loca de Crazy ex girlfriend.

Necesitamos el abrazo reconfortante de lo conocido. Que nada termine. Porque somos conscientes de que cualquier final no cumplirá lo esperado. Y eso sí que es nuestra muerte. Que se lo digan a Seinfeld o Perdidos...