Mercedes Milá: “Nunca pensé en dejar la televisión”

Mercedes Milá vuelve a la televisión con las emociones como protagonistas. Empezando por las suyas. Y las de su perro Scott, un schnauzer de cuatro años. Milá dejó Gran Hermano en 2015 tras 15 años presentando el reality. Ahora, tras su paso por Be Mad con Convénzeme, abandona Mediaset para preparar Scott & Milá, programa que #0 (en Movistar +) estrenará en otoño.

Preguntada por su salida de Mediaset, Milá asegura que se ha producido “de una forma muy natural”. “Cuando dejé Gran Hermano fue porque no podía con él de ninguna manera. Si hubiera seguido para no dejar el equipo seguramente hubiera pegado una factura en salud muy alta. Pero por suerte no salió”, cuenta ahora la periodista. “La salida para mí fue hace dos años, ha pasado mucho tiempo. Y nunca es salir del todo. No considero que me haya ido de Mediaset para siempre como no lo consideré cuando me fui de TVE, de TV3 o de Antena 3. En 44 años de profesión he trabajado en muchas televisiones, la única en la que no lo había hecho es en Canal +, y ahora es Movistar +”.

El canal #0 describen el próximo programa de Milá como un personality, un formato que llevará el sello de la presentadora y también de la productora Zanskar, de Jesús Calleja y María Ruiz. “No deja de parecerse a una ascensión a una montaña, y eso es algo en lo que comulgo mucho con Calleja”. De hecho, como cuenta la propia Milá, el germen de este programa “se gestó en el Polo Norte”, a donde viajaron para una entrega de Planeta Calleja emitida en junio de 2017. “Si pudiera definir ahora mismo Scott & Milá, mal iríamos. El programa tiene que salir de la calle, de la gente, de lo que soy capaz de escuchar, averiguar y aprender”. En sus ocho entregas, la periodista tratará de buscar respuestas y explicaciones a interrogantes de todo tipo, investigando temas cotidianos desde un punto de vista informativo pero también emocional. Su perro, Scott —en realidad, la mascota de su madre, aunque Milá es quien se encarga realmente de su cuidado—, tendrá gran presencia en el espacio. “Scott ha abierto para mí una ventana nueva de sentimientos, ha supuesto un aprendizaje, mirar la vida desde otros ojos”.

¿Alguna vez en estos casi dos años que lleva apartada de la televisión pensó Milá en dejar el medio? “Nunca. Tenía terror porque pensaba que no sabría entrevistar, que podría perder la curiosidad, el descaro que tienes que tener para estar delante de una cámara. El dolor te hace sentirte muy pequeñita. Pero ahora creo que vuelvo a ser la que era”.