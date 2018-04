La 1 emitirá el primer concierto de ‘Operación Triunfo’

La 1 emitirá el próximo miércoles, 18 de abril, el concierto con el que arrancó la gira de Operación Triunfo 2017, celebrado el pasado 3 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona ante 17.000 personas.

Según informa RTVE en una nota, los espectadores podrán volver a ver a los 16 concursantes de la academia de OT y rememorar las actuaciones del programa producido por Televisión Española en colaboración con Gestmusic.

En el escenario, se pudieron escuchar temas como Camina, La revolución sexual o I'm still standing, con la que abrieron el recital y, además, podrán revivir en directo temas como Shake it out, en la voz de Amaia, o Issues, de Aitana, entre las 36 canciones que están sonando durante el tour en forma de interpretaciones solistas, duetos o grupales.

El concierto, que dura tres horas, forma parte de una gira que les llevará a Madrid en un concierto solidario (29 de junio) y, en los próximos meses, recorrerán nueve ciudades españolas más, como Las Palmas de Gran Canaria (29 de mayo), Málaga (1 de junio) y Sevilla (2 de junio)

La noticia llega pocos días después de que se confirmara que TVE prepara para octubre una nueva edición de Operación Triunfo, cuya primera edición estrenó la cadena pública en 2001. El año pasado, la cadena pública hizo resurgir el fenómeno y ante el éxito (una media del 19,5% de share) han puesto en funcionamiento la maquinaria para lanzar pronto una nueva edición. La emisión de concierto llega además en plena promoción de Alfred y Amaia de su canción para Eurovisión.

Este año, el certamen europeo se proyectará en directo en 44 salas de Cinesa en toda España. El interés de los espectadores por Eurovisión ha recibido un impulso en España debido al fenómeno fan surgido a raíz de Operación Triunfo, y muy especialmente por esta pareja de triunfitos, que defenderá Tu canción el próximo 12 de mayo en Lisboa (Portugal).